Pogrešajo 31-letnika iz Žalca

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov in je močnejše postave. Ima kratke rjave lase. Nazadnje so ga videli v ponedeljek, ko se je v službo odpeljal z osebnim vozilom Audi A6, sive barve, registrskih številk CE VL 423, so sporočili policisti policijske uprave Celje.

Najverjetneje je oblečen v rdečo ali zeleno športno jakno. Obute ima rdeče športne copate znamke Hoka.

Vse, ki so opazili njega ali vozilo, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.