Pogrešan je 61-letnik iz Kranja. Ste ga videli?

Pogrešan je 61-letni Dragi Spasov, državljan Makedonije, ki je začasno nastanjen na območju Voklega, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pogrešanega so nazadnje videli danes, okoli 15. ure na območju Zgornjega Brnika. Običajno je hodil peš na relaciji Voklo-Šenčur. Gre za osebo potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe, so sporočili s policije.

Dragi Spasov je visok okoli 170 cm, suhe postave in ima kratko pristrižene osivele lase. Oblečeno je imel črno kapo, temnejšo jakno, temnejše jeans hlače in obut v temnejše škornje. Na rokah bi imel lahko črne rokavice. Ima specifično hojo in hodi počasi.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.