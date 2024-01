Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka je pogrešan 34-letni Miha Špacapan iz Petrovč. Njegovo vozilo so včeraj zvečer našli na travniku v bližini Salmičeve ulice v Celju. Pogrešani je visok okoli 190 centimetrov in je močnejše postave, so sporočili s Policijske uprave Celje.