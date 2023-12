Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešani je dementen in razume le nemško.

Nazadnje so ga videli 19. junija 2023 na otoku Krk na Hrvaškem. Pogrešani je dementen, športne postave in razume le nemški jezik. Obstaja možnost, da je zapustil Hrvaško in je sedaj v Sloveniji.

Če osebo prepoznate ali bi o njej imeli kakršne koli informacije, policisti prosijo, da jim to sporočite na najbližji policijski postaji ali pokličete na telefonsko številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.