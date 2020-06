Poglejte, kako je moški v stanovanjskem bloku namerno zanetil požar #video

V New Yorku so na podlagi posnetkov varnostne kamere aretirali moškega, ki je na začetku junija v 24-nadstropni stanovanjski stolpnici v Brooklynu namerno zanetil dva požara.

New York City fire officials say doorbell camera video shows man arrested for starting two fires inside a 24-story Brooklyn apartment building earlier this month.



Two residents and a firefighter suffered non-life-threatening injuries, officials said. https://t.co/lctAQ6S5WX pic.twitter.com/JtWRxHt2xv — ABC News (@ABC) June 18, 2020

V obeh požarih sta bila skupno poškodovana dva stanovalca in gasilec. Nihče od njih ni v smrtni nevarnosti.

Podoben zločin že en mesec prej

Že maja so v New Yorku v soseski Harlem prav tako prijeli moškega, ki je na hodniku bloka zanetil požar. Na kraju dogodka so poleg gasilcev posredovali tudi policisti, ki so moškega aretirali, v njegovem stanovanju pa so našli zabodenega moškega.