Velik požar na ladji, topi se dva tisoč avtomobilov

Tovorna ladja za prevoz avtomobilov je v Port Jacksonvillu na Floridi zagorela že 4. junija. Požar se je vnel na sedmem nivoju ladje in se nato hitro razširil prek celotnega trupa.

Zdaj imajo pristojni požar sicer pod nadzorom in so ga tudi uspeli omejiti, toda avtomobili se globoko v trupu ladje še naprej topijo in nadaljujejo požar.

Curious about the technology we are using... drones with infrared cameras, measuring the temperatures faced, directing the streams to the hottest areas to maintain ship integrity... #usingtechnology @CityofJax @FirehouseNews pic.twitter.com/SRuydlorPB — MyJFRD (@JFRDJAX) June 5, 2020

Gasilci so vsako minuto na ladjo stočili skoraj 95 tisoč litrov vode. Temperatura izven ladje je dosegla okrog 148, v notranjosti pa prek 500 stopinj Celzija. To je dovolj, da se stopijo avtomobilski deli iz plastike in aluminija.

Požar v notranjosti ladje je preveč nevaren, da bi ga gasilci poskušali pogasiti. Zato bodo pustili, da bo ogenj samodejno popustil. Gasilci uporabljajo napreden nadzor požara prek dronov, ki s termalnimi kamerami prikazujejo temperaturo in najbolj vroče dele požara. Skupno je bilo na ladji dva tisoč rabljenih avtomobilov.

Skupno se je z ognjenimi zublji borilo 150 gasilcev. Nenadna eksplozija je poškodovala osem gasilcev, štiri so utrpeli hujše opekline. Vse so sicer že odpustili iz bolnišnice.

Ladjo Hoegh Xiamen so izdelali leta 2010, njen lastnik in upravitelj pa je družba Hoeg Autoliners s sedežem na Norveškem.