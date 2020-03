Anketa: podpora SDS raste, koronavirusa nas ni strah

Anketa Vox populi za časnika Dnevnik in Večer je pokazala, da se pred tednom dni, ko se je zaprla prva šola in je začelo število obolelih za koronavirusom naraščati, skoraj 70 odstotkov vprašanih ni počutilo ogroženih zaradi virusa. Večina je menila, da so ukrepi pristojnih ravno pravšnji, podpora SDS pa je glede na prejšnjo anketo še zrasla.

V anketi priljubljenosti političnih strank je največ pridobila SDS, ki bi jo izbralo 23,5 odstotka vprašanih. Stranki LMŠ je podpora že drugi mesec zapored padla in trenutno znaša 15 odstotkov. Na tretjem mestu je po rezultatih ankete SD (9,3 odstotka), za njo pa tekmujeta Levica (6,4 odstotka) in NSi (6,3 odstotka).

Sledi SNS z 2,8-odstotno podporo, za to stranko pa se je uvrstila DeSUS, ki ji je podpora padla in bi jo volilo 2,6 odstotka vprašanih. Precej slabšo podporo beleži tudi SLS (en odstotek), za njo pa se je uvrstila SAB z 0,7-odstotno podporo. Tudi SMC se v parlament ne bi prebila, saj ji je podpora padla na 0,5 odstotka. Neopredeljenih je 23,9 odstotka, 7,4 odstotka vprašanih pa se ne bi udeležilo volitev.

Vladi pod vodstvom Marjana Šarca, ki se je minuli teden poslovila, se je podpora sicer nekoliko dvignila, a je še vedno ostala dokaj nizka. Kot uspešno jo je ocenilo 42 odstotkov vprašanih, kot neuspešno pa 48,3 odstotka.

Pahor ostaja najbolj priljubljen politik, velik skok Janše

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor, za njim pa se je tokrat uvrstil dosedanji minister za zdravje Aleš Šabeder. Na tretjem mestu je predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, za njo pa nekdanji premier in predsednik LMŠ Šarec.

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor. Foto: Ana Kovač

Sledijo evropski komisar Janez Lenarčič, evropski poslanki Ljudmila Novak in Tanja Fajon ter novi zunanji minister Anže Logar. Prvo deseterico zaključujeta predsednik SD Dejan Židan ter predsednik NSi in novi minister za obrambo Matej Tonin. Podpora je zrasla novemu predsedniku vlade Janezu Janši, ki se je z dna lestvice priljubljenosti povzpel na sredino oziroma na 12. mesto.

Večina vprašanih zadovoljna z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa

V anketi so sodelujoče tudi povprašali, ali se čutijo ogroženi zaradi širjenja okužb s koronavirusom. Pritrdilno je odgovorilo 31,3 odstotka vprašanih, 68,2 odstotka pa se ni počutilo ogroženo. Ukrepe pristojnih institucij za preprečevanje širjenja okužbe velika večina, 67,9 odstotka, ocenjuje kot ustrezne.

Da so ti nezadostni, meni 20,5 odstotka anketiranih, za 9,6 odstotka vprašanih pa so ukrepi pretirani. Javnomnenjsko raziskavo Vox populi je za časnika Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia med 10. in 12. marcem na vzorcu 700 anketirancev.