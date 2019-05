Podobnik na taboru SLS pozval k udeležbi na volitvah

Okoli 3000 članov in simpatizerjev SLS se je danes zbralo na tradicionalnem strankinem taboru v Krškem, ki je bil skoraj v celoti v znamenju bližajočih se volitev v Evropski parlament. Predsednik Marjan Podobnik je v svojem nagovoru zbrane pozval k prevzemu odgovornosti in glasovanju. "Odločamo namreč mi, ne nekdo drug," je dejal.

Marjan Podobnik je spomnil, da na evropskih volitvah odloča samo četrtina volivcev, zato se mu zdi udeležba članov in simpatizerjev SLS na njih še toliko bolj pomembna. "Če želimo podpreti slovenskega kmeta, obrtnika in podjetnika, ter če želimo, da bo slovensko podeželje ostalo živo, potem je treba iti na volitve in podpreti skupno listo SDS in SLS," je pozval.

Na volitve je po besedah predsednika SLS treba oditi tudi, "če želimo imeti Evropo, ki bo mesto miru, možnosti in prihodnosti tudi za Slovenijo". "Ni namreč samo po sebi umevno, da bomo živeli v miru," je dejal.

Glede liste za Evropski parlament, ki jo je stranka oblikovala skupaj s SDS, je Podobnik zbrane pozval, naj ne gledajo "na podrobnosti, ki nas ločujejo, glejte na vsebino, ki nas povezuje". "Ne smemo namreč pristati na delitve iz preteklosti in sedanjosti," je dejal in dodal, da so skupaj močnejši.

Podobnik prepričan v zmagovalno listo

V izjavi za STA je Podobnik dodatno povedal, da so se za skupno listo odločili, da dosežejo "najmanjšo verjetnost izgube volilnih glasov". Izrazil je prepričanje, da bo lista zmagovita.

Dotaknil se je tudi nadaljnjega razvoja SLS in poudaril, da stranko po več letih sporov in izključevanj počasi znova gradijo. Med drugim računa, da bo prišlo do združitve z Novo ljudsko stranko, ki jo vodi nekdanji član SLS Franc Kangler. "Trenutno sodelujemo na vseh področjih in verjamem, da bomo združitev speljali v ustreznem času," je dejal.

V skladu s podpisanim pismom o nameri nameravajo tudi še naprej sodelovati s stranko Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. "Na teh volitvah nam pisma o nameri žal ni uspelo spremeniti v dogovor o konkretnem sodelovanju, verjamem pa, da nam bo to uspelo v prihodnosti," je dejal.

Janša: Sodelovanje na evropskih volitvah narekuje tudi pamet

Tabora SLS se je udeležilo vseh osem kandidatov iz skupne liste in tudi predsednik SDS Janez Janša. Slednji je v nagovoru stranki SLS čestital za skupno listo ter dodal, da sodelovanje na evropskih volitvah ne narekuje "zgolj srce, ampak tudi pamet, saj je vstopni prag visok".

Kandidat SLS na listi, evropski poslanec Franc Bogovič, je v nagovoru med drugim dejal, da si bo v primeru ponovne izvolitve prizadeval za razvoj podeželja in da mladi ne bodo odhajali v mesta in v tujino. Lista, na kateri je, je po njegovem tudi "garant, da bomo živeli v varni Sloveniji". "Ne sme se nam več dogajati to, da naša meja ne bo več zavarovana. Tudi tisti v Evropi, ki so bili naklonjeni odprtim mejam, so namreč že spoznali, da je mejo treba zavarovati," je dejal.

Sam je, kot je dejal, sicer eden od tistih, ki verjame v združeno Evropo, "Evropo, kjer so ljudje svobodni in se lahko svobodno gibljejo in kjer je pravna država enaka za vsakogar".