Na shodu v Črnomlju zahtevali varnost, zaščito meje in spremembo zakonodaje

V Črnomlju so danes s protestnim shodom in podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki živijo ob meji, zaradi nezakonitih migracij. Vlado so pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost ljudi in njihovega premoženja. Zahtevajo tudi spremembo azilne zakonodaje.

V peticiji je domača civilna iniciativa, ki je organizirala protest, zapisala šest zahtev. Zahtevajo, da vlada nemudoma zavaruje mejo in prepreči nezakonite migracije ter poskrbi za varnost ljudi. V ta namen naj nemudoma zagotovil dovolj enot policije in tehnične opreme, na mejo pa pošlje tudi vojsko, ki naj ji da ustrezna pooblastila.

V peticiji zahtevajo tudi spremembo azilne zakonodaje na način, da tisti, ki vstopi v Slovenijo iz varne države, ne more zaprositi za azil. Zahtevajo pa tudi zaustavitev vseh aktivnosti za postavitev migrantskih centrov. Po njihovi oceni je namreč zelo verjetno, da bi predvideni začasni sprejemno-registracijski centri postali stalni.

Sodu izbila dno sredina ugrabitev

Kot je v nagovoru zbranim povedala predstavnica civilne iniciative, sicer lokalna političarka iz vrst SDS Maja Kocjan, je sodu izbila dno sredina ugrabitev 79-letnega domačina. "Namesto, da bi nam odgovorni zagotovili varnost, smo bili deležni pavšalnih ocen, kako je Slovenija varna in ni razloga za strah," je poudarila.

Če z odzivom vlade na njihove zahteve ne bodo zadovoljni, organizatorji današnjega shoda že napovedujejo protest pred parlamentom v Ljubljani.

Današnjega protesta se je udeležilo tudi kar nekaj politikov, predvsem kandidatov na prihajajočih evropskih volitvah.

Janša: Namesto, da policija postavlja radarje, naj okrepi nadzor na meji

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi za medije dejal, da so prišli podpret Belokranjce in druge, ki živijo ob meji in se soočajo z migracijskim problemom, a jih vlada obravnava za drugorazredne. Ob tem je večkrat ponovil, da je premier Marjan Šarec sklical sejo sveta za nacionalno varnost zaradi domnevnih pritiskov na POP TV, ni pa je želel sklicati, da bi se okrepilo varovanje ob meji, niti ko je prišlo do ugrabitve.

"Policija ima več resursov, ki bi jih lahko uporabila za varovanje meje. Namesto, da postavljajo radarje, naj okrepijo nadzor na meji. Veljalo pa bi okrepiti nasploh varnostne sile in jih prvenstveno angažirat na meji," je prepričan prvak opozicije.

Podprl je tudi spremembo azilne zakonodaje in ocenil, da v tem mandatu ni podpore koalicije za kaj takega, zato podpira "oblike pritiska, kot je ta protest, da se vlada zbudi". Spomnil je še, da je vse to, kar je izraženo v današnjih zahtevah oz. v peticiji, SDS skušala uveljaviti že v minulem mandatu, prav tako zdaj. Napovedal je, da bodo "še naprej izvajali pritisk na oblast, da začne poslušati ljudi".

Prvak SLS Marjan Podobnik je opozoril, da so nezakonite migracije prizadele podeželska območja, ki da jih ljudje že tako zapuščajo. Zavzel se je za povrnitev škode ljudem.

Tone Krkovič, ki živi v občini Kostel, pa je dejal, da policiji, ki trdi, da zadeve obvladuje, ne verjame.

Na današnjem shodu so bili tudi najvidnejši predstavniki Domovinske lige - DOM ter Gibanja Zedinjena Slovenija. Zbrane so nagovorili predstavniki civilnih iniciativ Škofije in Ilirska Bistrica, med drugim župan Ilirske Bistrice iz vrst SD Emil Rojc.

Med najpogostejšimi in glasnimi vzkliki udeležencev današnjega shoda je bil poziv "vojsko na mejo", na transparenti pa med drugim napisi "Gozd ni smetišče", "Dovolj nam je, zbudi se Slovenija", "Šarec že ve, zakaj si je postavil zid okoli hiše", "Sam skleneš, komu odkleneš svoj dom".

Na shodu se je zbralo nekaj sto ljudi.