Ugrabitelji 79-letnika bodo stopili pred sodnika #video

Policisti so včeraj prijeli tri moške, ki jih sumijo, da so v bližini Bele krajine ugrabili 79-letnika, medtem ko je delal v vinogradu. Sumijo jih kaznivega dejanja ugrabitve in odvzema vozila.

Vsi trije osumljenci so v Slovenijo prišli nezakonito, 29. aprila pa so jih vrnili na Hrvaško, vendar so še enkrat nezakonito vstopili v Slovenijo.

Kaj se je zgodilo?

Avtomobil, v katerem je trojica več ur vozila 79-letnika. Foto: Vitomir Petrović Državljana Maroka in dva Alžirca so po pojasnilih policije ugrabili 79-letnika v vinogradu. Najprej so zaprosili za vodo, nato pa mu zagrozili z nožem in mu vzeli avtomobilske ključe ter ga zvezali. Potisnili so ga v prtljažnik in ga po približno šestih urah spustili pred italijansko mejo v vasi Prelože pri Lokvi.

Osumljenci so nato peš nadaljevali v Italijo, kjer pa so jih prijeli tamkajšnji policisti. V policijski akciji so sodelovali tudi slovenski policisti, ki so aktivirali vse svoje enote in tudi helikopter.

Za zdaj še tudi ni jasno, ali so bili ugrabitelji trije ali štirje, kot trdi 79-letnik, zato še vedno iščejo morebitnega četrtega ugrabitelja.

Kot je povedal ugrabljeni Miroslav Moravec, se je ravno pripravljal na škropljenje v vinogradu, ko sta se mu približala dva neznanca. Pojasnil je, da mu je eden izmed moških grozil z nožem, drugi pa je tipal po njegovih žepih, kjer je imel pospravljene ključe avtomobila. Vzel mu jih je, drugi neznanec pa mu je vzel ključe garaže, v kateri sta našla debelejšo vrv, s katero sta ga zvezala.

Foto: Ana Kovač Kot je pripovedoval 79-letnik, sta to storila tako trdo, da je med vožnjo od bolečine kričal, zato sta ustavila vozilo in vendarle nekoliko popustila vozle. Prav tako sta mu zvezala noge in mu prelepila oči. Kljub temu mu je s kotičkom očesa uspelo videti, kam se peljejo.

Vrgli so ga v prtljažnik njegovega avtomobila, v njem so bili še štirje ljudje. Nekaj časa so iskali pravo pot, ko so prišli na večjo prometnico, pa so pohodili plin. "Še nikdar v življenju se nisem tako vozil," je dejal. Na poti so se približali Staremu trgu, kjer je mejni prehod s Hrvaško, tako da je že upal, da bi jih morda zaustavila policija.

Vendar pa je voznik zavil proti Kolpi, kjer je avto nasedel. Ko so ga vendarle spet spravili na vozno pot, so nadaljevali pot proti Ilirski Bistrici, nato proti Divači. Kot se spominja Moravec, so ves čas vozili zelo hitro.

Nog po šestih urah ni čutil

Na enem od bencinskih servisov je eden od potnikov zapustil vozilo, z drugimi pa so nadaljevali pot. Divje so vozili tudi po bližnji načeti makadamski cesti, se nato ustavili in ujetnika skupaj z vozilom pustili tam. Kar dolgo časa se je trudil, da se je osvobodil vrvi, vendar pa hoditi ni mogel, saj nog po šestih urah, ko so bile zvezane, niti ni čutil. "Še zdaj jih ne čutim dobro," je povedal.

Počasi je vendarle prispel na bližnjo jaso, kjer so se pasle ovce, tam je zagledal vas, nato pa kmalu še vozilo pastirja ovac. Sledil mu je domov in potrkal ter domačim razložil, kaj se mu je zgodilo. Ker je ostal brez vseh dokumentov in mobilnega telefona, so policijo poklicali kar od tam, je še povedal 79-letnik.