Podjetniki s sedmimi predlogi ukrepov za lepšo prihodnost mladih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Slovenije se odseljuje vse več mladih, ki svoje znanje tako ponujajo tujim, ne slovenskim podjetjem, opozarjajo v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Da bi pripomogli k reševanju te problematike, so pripravili sedem predlogov ukrepov "za lepšo prihodnost mladih", ki med drugim vključujejo posebne socialne in davčne ukrepe za mlade.

Leta 2016 je Slovenijo zapustilo več kot 2.600 oseb v starosti od 15 do 29 let, med njimi največ takšnih s srednješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. Trend je naraščajoč, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik SBC Marjan Batagelj.

Ukrepi, s katerimi bi zagotovili boljšo perspektivo mladim

"Spodbudno je sicer dejstvo, da se tudi več Slovencev iz tujine vrača v Slovenijo, vendar to ob negativnih demografskih kazalnikih ne bo dovolj. Brez konkretnih in jasnih ukrepov nam ne bo uspelo narediti koraka naprej," je opozoril.

V SBC so zato pripravili predlog akcijskega načrta s konkretnimi ukrepi, s katerimi bi mladim zagotovili "boljšo perspektivo in s tem tudi boljši socialni položaj v Sloveniji".

Foto: Ana Kovač

S področja davkov predlagajo oprostitev plačila prispevkov in dohodnine v vrednosti do 200 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega v zadnjem letu za izplačilo 13. plače oziroma nagrade za uspešnost.

Stopnja davka od prihodka podjetij bi morala ostati enaka, saj je to "edina davčna vaba za investitorje", menijo v SBC. Najnižjo stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb bi določili pri sedmih odstotkih, najvišjo pa pri 19 odstotkih.

"Treba je vedeti, da podjetja dobičke praviloma reinvestirajo," je poudaril Batagelj. V klubu svarijo tudi pred zvišanjem davka na kapitalske dobičke, ki bi Slovenijo "še bolj oddaljilo od njenih največjih konkurentk".

Ne vidijo prednosti v slovenskem davčnem sistemu

Sonja Omerza iz družbe Deloitte je ob tem predstavila rezultate raziskave med finančniki in gospodarstveniki o pričakovanih vplivih sprememb v slovenskem davčnem sistemu. Devetdeset odstotkov vprašanih meni, da bi bilo treba v Sloveniji zmanjšati davčne obremenitve na področju dohodnine. "Še bolj skrb zbujajoče pa je, da 40 odstotkov vprašanih ne vidi nobenih prednosti slovenskega davčnega sistema," je dodala.

Med predlaganimi rešitvami SBC sta tudi izvzem kadrovskih štipendij iz skupnega dohodka gospodinjstva in priznanje dodatnih olajšav pri plačilu prispevkov delodajalcev za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu.

Stanovanjske problematike bi se lotili z davčnimi spodbudami podjetjem za gradnjo kadrovskih stanovanj. Kot je poudaril direktor družbe Protim Ržišnik Perc Andrej Ržišnik, trenutno na trgu manjka 10 tisoč najemniških stanovanj, zato lahko razume beg možganov v kraje, kjer ta problematika ni tako pereča.

Vračanje in zadržanje nadarjenega kadra bi SBC zagotovil z znižanjem osnove za plačil davkov za od tri- do petletno obdobje za mlade talente, ki se iz tujine vrnejo v Slovenijo, in z nagrajevanjem zaposlenih z delnicami. "Zadnje je eden od načinov vključevanja zaposlenih, zlasti mladih, med lastnike," je dejal direktor družbe Špica International Tone Stanovnik.

Kot sedmi ukrep pa v klubu predlagajo proaktivno javno objavljanje podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah. "Mladi imajo namreč pravico do obveščenosti o zaposljivosti," poudarjajo. V zvezi s tem so na šolskega ministra Jerneja Pikala že naslovili pismo.