Ustanovitev podjetja na Slovaškem in registracijo vozila na Slovaškem vam v celoti uredi Jakob Schmidt, direktor specializirane agencije FRGN company.

O primerjavi dveh različnih sistemov, Slovenije in Slovaške, smo se pogovarjali z Jakobom Schmidtom, Slovakom, ki je leta živel in študiral v Sloveniji. Danes zaradi poznavanja davčnih sistemov obeh držav, odličnega znanja slovenščine ter mreže poznanstev pomaga prek svoje specializirane agencije FRGN company podjetnikom bistveno znižati stroške.

Zakaj uspešni podjetniki v Sloveniji vozijo avtomobile s slovaškimi registrskimi tablicami?

To je vprašanje, ki si ga postavlja vedno več ljudi, ko na ulicah opazujejo vozila višjega cenovnega razreda. V času hitre gospodarske rasti je gospodarjenje z dobički še toliko bolj pomembno, zato se številna podjetja in posamezniki odločajo za registracijo vozila v tujini, kar jim omogoča številne davčne ugodnosti.

Zakaj se podjetniki iz Slovenije odločijo ustanoviti podjetje na Slovaškem?

Razlog je enostaven. Zelo veliko prihranijo pri davkih. In to povsem legalno. Za avtomobil višjega cenovnega razreda, katerega prodajna cena je 100.000 EUR, je treba v Sloveniji plačati še 60.000 EUR davka. Pomislite, koliko denarja je to, ki bi ga lahko drugače uporabili kot naložbo.

Najprej podjetnik torej ustanovi podjetje na Slovaškem, ki je zavezanec za DDV. Zatem na ime podjetja kupi avtomobil v Sloveniji ali drugje v EU, na primer v Nemčiji. S tem ko je avtomobil kupljen na podjetje na Slovaškem, avtomatsko odpadejo vsi davki in dajatve.

Namesto 160.000 EUR je strošek le še 100.000 EUR.

Poleg tega je podjetje na Slovaškem zelo koristno tudi z drugih vidikov poslovanja. Zato smo uredili že kar nekaj kompletnih selitev dejavnosti podjetij iz Slovenije na Slovaško. Zavarovanje premoženja, anonimnost lastništva, nižji davki, manj birokracije, manj inšpekcij, večji prihranki so glavni razlogi, zakaj našo pomoč poiščejo uspešni podjetniki.

Lahko na konkretnih primerih prikažete prihranke pri registraciji avtomobila prek podjetja na Slovaškem?

Seveda, poglejmo kar izračune za modele avtomobilov, za katere sem pred kratkim uredil odprtje podjetja na Slovaškem in registracijo avtomobila na to podjetje.

Audi A6 50 tdi Maloprodajna cena: 72.960 EUR Izvozna cena: 55.198 EUR Vaš prihranek ob registraciji vozila na Slovaškem: 20.761 EUR BMW 530 d Maloprodajna cena: 75.673 EUR Izvozna cena: 55.700 EUR Vaš prihranek ob registraciji vozila na Slovaškem: 19.972 EUR BMW M4 Maloprodajna cena: 100.339 EUR Izvozna cena: 69.414 EUR Vaš prihranek ob registraciji vozila na Slovaškem: 30.924 EUR

Registracija avtomobila na Slovaškem – kako poteka postopek?

Najlepše presenečenje je, da je registracijo vozila na Slovaškem treba opraviti samo enkrat. Ni niti dodatnih stroškov ob letnih registracijah vozila. Postopek registracije vozila na Slovaškem seveda uredimo v našem podjetju FRGN company. Vi se s svojim novim avtomobilom samo zapeljete na izlet do Bratislave, do katere iz Slovenije ves čas pelje avtocesta. Popoldan je vaše vozilo že registrirano in se lahko z njim odpeljete domov ali se s sachertortico posladkate na Dunaju, ki je oddaljen le pol ure vožnje.

G. Jakob Schmidt, je ustanovitev podjetja na Slovaškem res tako enostavna in ugodna?

Postopek ustanovitve podjetja na Slovaškem smo v naši agenciji FRGN company poenostavili do maksimuma. Zavedamo se, da stranke nimajo časa, da bi se ukvarjale z birokracijo, čeprav je te na Slovaškem manj kot v Sloveniji. Zato postopek izpeljemo v celoti mi in pripravimo vse potrebne dokumente. Potreben je le en sam vaš obisk v Bratislavi pri notarju in podjetje, ki je tudi zavezanec za DDV, je že ustanovljeno. Celoten strošek znaša okrog 3.500 EUR.

Mesečni stroški delovanja podjetja so izjemno nizki. Sam sem redno v Sloveniji in stranke obiščem na njihovem sedežu v Sloveniji. Tako jim prihranim tudi veliko časa. Zaradi naših partnerjev na področju davčnega svetovanja, računovodstva in mreže partnerskih priložnosti jim prihranimo čas, denar in priskrbimo tudi dragocene poslovne stike.

Koliko strank imate letno in kakšen je njihov profil?

Na leto sprejmemo le okoli 40 do 50 strank. Tako se jim lahko popolnoma posvetimo. Večina strank si poleg visokega prihranka pri registraciji vozila želi še dodatne davčne optimizacije.

Večinoma so naše stranke dobro situirani podjetniki z vpeljanimi podjetji, ki se jim zdi škoda težko prislužen denar porabiti za nerazumno visoke davke, saj lahko nato te visoke prihranke koristno naložijo. Seveda je olajšanje tudi to, da je strošek registracije enkraten, manj je birokracije okrog avtomobila.

Zavarovanje avtomobila se tudi uredi na Slovaškem?

Da, tudi zavarovanje se sklene na Slovaškem. Za sklenitev kasko zavarovanja sodelujemo z največjimi zavarovalnicami na Slovaškem.

Nudijo nam zelo konkurenčne cene in vrsto naprednih storitev - tudi možnost popravila vozila v tujini. V povprečju je kasko zavarovanje na Slovaškem okrog 20 odstotkov cenejše od najcenejšega ponudnika v Sloveniji. Seveda za naše stranke pridobimo še posebne ugodnosti.

Ali v času gospodarske rasti opažate manj zanimanja za ustanovitev podjetja na Slovaškem?

Ne, ravno nasprotno, povpraševanja je vedno več. Izkušeni podjetniki se zavedajo, da je v času rasti najbolj pametno optimizirati stroške in delovati iz stabilnega, davčno ugodnega okolja v okviru Evropske unije. Na tak način že zdaj veliko privarčujejo in so bolje pripravljeni na vse scenarije. V Sloveniji uspešni podjetniki velikokrat niso dobro sprejeti in cenijo okolje, ki jih spodbuja in nagrajuje.

G. Schmidt, imate za podjetnike, ki jih zanima ustanovitev podjetja na Slovaškem kakšno sporočilo?

Pravzaprav imam za vse darilo. Obiščite www.frgncompany.si, kjer dobite zloženko, v kateri so opisani postopki in koristi za ustanovitev podjetja na Slovaškem in registracijo vozila na Slovaškem. Poleg tega vam samo do 21. februarja omogočamo brezplačni prvi posvet s klicem na telefonsko številko 030 345 048 ali elektronsko pošto na info@frgncompany.si.

