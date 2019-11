Podjetniki, pozor: to pošto takoj vrzite v smeti #video

Gre za prevaro, ki podjetnika nagovarja, naj jim v skladu z evropsko uredbo o varovanju podatkov posredujejo oziroma potrdijo podatke o njihovem podjetju ter se vpišejo v brezplačno spletno bazo oziroma register.

Ljudi zavajajo, da bodo izboljšali poslovanje podjetja

Pošiljatelji ljudem obljubljajo, da bodo z vpisom v brezplačno bazo izboljšali poslovanje in prepoznavnost svojega podjetja, vendar pa v resnici sploh ne gre za storitev, ki bi podjetnikom pomagala pri uspešnem delovanju podjetja.

Podjetniki, s katerimi stopijo v stik pošiljatelji, po pošti prejmejo obvestilo iz tujine, tokrat iz Nemčije, in obrazec, kamor vnesejo podatke o svojem podjetju. Potem ko jih vnesejo, obrazec glede na navodila pošiljateljev podpišejo in jim ga vrnejo po pošti.

Od podjetnikov želijo slabih 800 evrov na leto

Marsikdo, ki obrazec izpolnjuje v dobri veri, ob tem ne prebere drobnega tiska, v katerem jih pošiljatelj obvešča, da se s podpisom zavezujejo k sklenitvi triletne pogodbe in letnega prispevka, ki znaša 771 evrov. Če pred iztekom triletnega obdobja pogodbe ne prekine, se ta samodejno podaljša za leto dni. Rok za odstop od pogodbe je 14 dni.

Kot smo ob skoraj identični prevari poročali aprila lani, tisti podjetniki, ki spoznajo svojo zmoto, pri poskusu prekinitve pogodbe pogosto naletijo na nepripravljenost pošiljateljev, ki vztrajajo, da morajo podpisniki poravnati zgoraj navedene stroške. Če letnih stroškov ne plačajo, jim začnejo pošiljati opomine, tudi prek družbe za izterjave.

Grozijo z opomini in izterjavami

Kot je lani za naš spletni medij povedal bralec, ki je želel ostati neimenovan, je podoben obrazec, na katerem so bili že navedeni podatki o njegovem podjetju, podpisal v želji, da pošiljateljem pomaga pri večanju baze imenika. Ko je ugotovil, da je podpisal pogodbo, ki mu bo povzročila visoke stroške, je prek telefona stopil v stik s pošiljatelji.

Ti so mu pojasnili, da prekinitev pogodbe ni več možna in da mora plačati za tri leta naročnine. Bralec se je zato obrnil na odvetnika, ki mu je razložil, da gre pri omenjeni zadevi za goljufijo, kar da lahko dokaže tudi na sodišču.

Če ste podpisali, ne poravnajte zneskov

Potem ko so mu tudi drugje svetovali, naj opominov ne plača, ker gre za zavajanje, je začel pošto ignorirati. Goljufi so s pošiljanjem opominov in pozivi k plačilu vztrajali cela tri leta, naposled pa so odnehali.

Podobni načini izkoriščanja in zavajanja podjetnikov so sicer dobro znani iz preteklosti. Med drugim so se tovrstni nepridipravi pojavljali pod imeni European Union Web-register Republic of Slovenia/ EU WEB register Slovenija, Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, Construct Data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines Guide, World Bussines Guide.