PU Celje državna pomoč zloraba goljufija Poplave 2023

Torek, 2. 9. 2025, 16.26

30 minut

Podjetje z lažnim prikazovanjem škode po poplavah do več milijonov evrov

mlin | Poplave so po navedbah portala podjetju uničile mlinsko proizvodnjo, zaradi česar naj bi nastalo za več kot pet milijonov evrov škode. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Poplave so po navedbah portala podjetju uničile mlinsko proizvodnjo, zaradi česar naj bi nastalo za več kot pet milijonov evrov škode. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Celjski kriminalisti so ovadili dve fizični in eno pravno osebo, ki jih sumijo lažnega prikazovanja podatkov o škodi po poplavah leta 2023, s čimer je gospodarska družba z območja Policijske uprave Celje nezakonito pridobila okoli 3,2 milijona evrov. Prejela je namreč državno pomoč, čeprav domnevno poškodovanih strojev in opreme nikoli ni imela.

Preiskava je potekala zaradi utemeljenega suma, da je oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. Da bi gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist, je v vlogi pristojnemu ministrstvu podala lažne podatke, so danes sporočili s celjske policijske uprave.

Prikazala je namreč, da je zaradi posledic poplav avgusta 2023 na njenih strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode. S tem je zaposlene na ministrstvu preslepila, da so ji odobrili in izplačali državno pomoč. S stroji in opremo, za katere je pridobila državno pomoč, družba nikoli ni razpolagala.

Lažno cenilno poročilo

Osumljeni osebi iz gospodarske družbe je pomoč pri goljufiji nudila druga osumljena oseba, ki je izdelala lažno cenilno poročilo, v katerem je bilo prikazano, da je družbi nastala škoda na strojih in opremi v navedeni višini.

Celjski kriminalisti so zaradi tega julija na sedežih treh pravnih oseb opravili 11 hišnih in dve osebni preiskavi. Konec preteklega tedna so dve fizični in eno pravno osebo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije.

Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Neuradno: šlo naj bi za Brinečev kmečki mlin

Po poročanju spletnega portala Necenzurirano naj bi šlo za podjetje Brinečev kmečki mlin iz Rečice ob Savinji. Da kriminalisti preiskujejo sume nepravilnosti pri izplačilu škode temu podjetju, je portal poročal že septembra lani.

Poplave so po navedbah portala podjetju uničile mlinsko proizvodnjo, zaradi česar naj bi nastalo za več kot pet milijonov evrov škode. Vendar pa naj bi imelo podjetje pred poplavami za manj kot milijon evrov premoženja, v proizvodnjo pa naj bi vložilo nekajkrat manj od zneska, ki ga je pozneje prejelo od države, dodaja portal.

