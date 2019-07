Počivalšek se bo pred odločitvijo o kandidaturi za predsednika SMC pogovoril še z lokalnimi odbori

Gospodarski minister in vidni član SMC Zdravko Počivalšek se, kot je dejal danes, še ni dokončno odločil, ali bo na oktobrskem kongresu kandidiral za predsednika stranke. Kot pravi, se želi prej pogovoriti predvsem z lokalnimi odbori, je pa vesel podpore, ki so mu jo že izrekli v poslanski skupini. Za zdaj sicer še ni vložena nobena kandidatura.

Po besedah Zdravka Počivalška mu je podporo izreklo vseh deset poslancev SMC, dobil jo je tudi v izvršilnem odboru stranke. "Vesel sem in počaščen, da vidijo v meni nekoga, ki združuje," je dejal ob robu današnjega obiska podjetja Stilles v Sevnici.

Ni se še odločil, ali bo kandidiral

Hkrati je povedal, si želi opraviti pogovore z lokalnimi odbori in se nato po treznem premisleku odločiti, ali bo kandidiral ali ne. Je pa že v torek sporočil, da je ta podpora dodaten močan motiv za kandidaturo na jesenskem kongresu.

Ob tem je spomnil, da je stranka trenutno na razpotju. Kot je dodal, bo v primeru, da se odloči kandidirati in prevzame vodenje stranke, delal v tesnem sodelovanju s poslansko skupino, lokalnimi organi in organi stranke. "In seveda nameravam tudi sam veliko prispevati," je dodal.

Foto: STA

Kot je pojasnil, želi z lokalnimi odbori predvsem določiti smer, v katero bo šla stranka SMC v prihodnosti. "Smo socialno-liberalna stranka, predvsem pa demokratična stranka. Če bom kandidiral, bo moja kandidatura gotovo rezultat tvornega sodelovanja vseh," je navedel.

SMC, ki je nastala pred volitvami 2014 in se kot velika zmagovalka volitev povzpela na vrh vlade, v zadnjih mesecih izgublja podporo. Na zadnjih volitvah v DZ je sicer še dobila deset poslancev, izkupiček majskih evropskih volitev je bil bistveno slabši.

Kaj njegova kandidatura pomeni za politično usmeritev stranke?

Prvi obraz stranke Miro Cerar, po katerem je stranka tudi nekaj časa nosila ime, je sprva še napovedoval, da bo jesenski kongres priložnost, da preveri podporo stranke, a je v začetku junija nato napovedal, da ne bo več kandidiral za predsednika. Kot enega od mogočih naslednikov že od tedaj omenjajo Počivalška.

Ob tem se postavlja vprašanje, kaj bo menjava na čelu SMC pomenila za usmeritev stranke v prihodnje. Počivalšek namreč v koalicijskih pogajanjih po nekaterih informacijah ni bil tako odklonilen do pogovorov z desnico kot Cerar.

Foto: Matej Leskovšek

Nekaj več naklonjenosti politični desnici je mogoče pripisati še nekaterim poslancem SMC, tudi Dušanu Verbiču, ki se je SMC znova pridružil v zadnjem času. Za nekatere je bila s političnega vidika zanimiva tudi poteza SMC, ko se je poslanska skupina vzdržala pri glasovanju o financiranju zasebnih osnovnih šol.

Za zdaj sicer še ni vložena nobena kandidatura pred jesenskim kongresom stranke. V SMC so pojasnili, da se priprave na volilni kongres, ki bo 5. oktobra, intenzivno nadaljujejo. Trenutno je odprt kandidacijski postopek, ki se bo končal 31. avgusta. Kandidaturo lahko odda vsak član stranke, izvršni odbor pa s sklepi ne potrjuje kandidatov in tudi ne odloča o podpori posameznemu kandidatu. To je pristojnost delegatov (članov stranke) na kongresu.

Ob tem so dodali, da v prihodnje postopka ne bodo komentirali, po njegovem koncu bodo člane obvestili o številu kandidatov in njihovih imenih. "Vse potrebne informacije bodo znane na dan kongresa, ko bodo kandidatke in kandidati svojo vizijo vodenja stranke predstavili članom in širši javnosti," so navedli.