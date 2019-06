Cerar jeseni odhaja z vrha SMC

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik SMC Miro Cerar je člane izvršnega odbora stranke na začetku današnje seje obvestil o svoji odločitvi, da na jesenskem volilnem kongresu ne bo več kandidiral za predsednika stranke, so sporočili iz SMC.

Cerar bo še naprej opravljal funkcijo ministra za zunanje zadeve. Cerar, eden od ustanoviteljev SMC in njen edini predsednik, bo stranki pomagal, da bo ostala trden člen koalicije in pomemben dejavnik v slovenskem političnem prostoru, so v pisnem sporočilu za STA še napovedali v SMC.

Cerarjeva stranka je na nedavnih evropskih volitvah doživela slab rezultat, prejela je le 1,62 odstotka glasov. Cerar je napovedal, da bo podporo preverjal na jesenskem kongresu stranke, a se je, kot kaže, odločil drugače.

Rekordna podpora leta 2014

Na parlamentarnih volitvah pred petimi leti je Cerar z visoko podporo javnosti kot ugledni pravni strokovnjak nastopil s svojo stranko, takrat še pod imenom Stranka Mira Cerarja. SMC je prejela kar 34,49 odstotka glasov in v državnem zboru zasedla rekordnih 36 sedežev.

Cerar je takrat skupaj s strankama SD in DeSUS sestavil vlado, ki jo je s polnimi pooblastili vodil do marca 2018, ko je odstopil. Kot je takrat dejal, je bila kaplja čez rob odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru.