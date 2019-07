Bo pragmatični Zdravko Počivalšek postal težava za Marjana Šarca? #video

V Stranki modernega centra (SMC) se jim je v zadnjih dneh očitno uspelo dogovoriti, kdo bo nasledil Mira Cerarja na položaju predsednika.

To bo Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo v aktualni vladi, ki ga podpirajo nekateri ključni ljudje v stranki, izvršilni odbor in poslanska skupina. Kongres SMC bo v začetku oktobra. A pod površjem navidezne enotnosti se že pripravlja teren za nov spopad med strujami, ki bo odločal o prihodnji politični in ideološki poti nekoč največje vladne stranke. Njegov razplet bi lahko pod vprašaj postavil tudi nadaljnji obstoj vlade Marjana Šarca.

SMC je stranka, ki je v relativno kratkem času prehodila pot od političnega vrha do dna. Po ustanovitvi spomladi 2014 je prepričljivo slavila na državnozborskih volitvah, na katerih je osvojila rekordnih 35 poslanskih mandatov. Postala je vodilna stranka levosredinskega pola. Njen predsednik Miro Cerar je prevzel vodenje vlade, podpredsednik Milan Brglez pa državnega zbora.

A meteorskemu vzponu je sledil hiter padec. Mandat Cerarjeve vlade so zaznamovali notranji spori, prepočasno odzivanje na težave in različne afere. Njeno agonijo je s presenetljivim odstopom marca lani presekal sam Cerar.

Toda politično ceno je plačala SMC. Če je junija lani na državnozborskih volitvah še osvojila devet poslanskih mandatov, je v poznejših mesecih njena podpora v anketah zgrmela proti dnu. Na majskih evropskih volitvah je dobila le še 1,62 odstotka glasov. Zanjo je glasovalo slabih 7.800 volivcev. Le nekaj dni zatem je Cerar sporočil, da se na oktobrskem kongresu ne bo več potegoval za položaj predsednika. Pred SMC sta bili le dve možnosti: ali se združi s katero od drugih strank na liberalnem polu ali se poskuša "resetirati" in zaživeti na novo.

Kam bi Počivalšek peljal SMC

Zdaj postaja jasno, da so se v SMC odločili za drugo možnost. Po informacijah iz več virov je Počivalškovo kandidaturo že pretekli četrtek podprl izvršilni odbor stranke. Ključna pobuda za njegovo imenovanje pa je prišla iz poslanske skupine SMC, ki jo vodi Igor Zorčič. "Njegovo kandidaturo podpiramo in pri tem smo enotni. Zdravko Počivalšek lahko da stranki novo energijo," je za Siol.net dejal Zorčič.

Aleksandar Kešeljević Foto: STA V zadnjih tednih se je kot mogoče Cerarjeve naslednike omenjalo več kandidatov: ob Počivalšku še odhajajočo slovensko komisarko Violeto Bulc in ministrico za delo Ksenijo Klampfer. Bulčeva je izbira struje prvoborcev SMC. Gre za nekdanje ožje člane Cerarjevega kroga: programskega ideologa SMC Aleksandra Kešeljevića, nekdanjega generalnega sekretarja Erika Kopača, enega ključnih kadrovikov stranke Miča Sojerja ... Klampferjevi pa so naklonjeni posamezniki v stranki, ki želijo dokončno presekati s "staro" SMC. Pri tem ne izključujejo niti mogočega tesnejšega povezovanja z LMŠ.

S Počivalškom bi scenarij povezovanja z LMŠ padel v vodo. Gospodarski minister, edini član Cerarjeve vlade, ki je tudi pod Šarcem ostal na istem resorju, SMC vidi kot samostojno stranko, ki mora najprej prešteti in utrditi svoje vrste. Šele nato bi razmišljal o povezovanju, a ne z neposredno konkurenco (LMŠ), ampak prej s kom drugim, recimo z DeSUS.

Kdo bo moral oditi in kdo prihaja

Počivalškovo imenovanje bi zagotovo prineslo tudi kadrovsko "čiščenje". Prva žrtev naj bi bil generalni sekretar SMC Andrej Klemenc, ki je bil na ta položaj imenovan oktobra lani. Nekateri v stranki mu očitajo odgovornost za slab rezultat na lokalnih in evropskih volitvah. Prav tako, da SMC v razmerju do dveh največjih vladnih strank, LMŠ in SD, igra vlogo priveska, prisiljenega popuščati pri kadrovskih in drugih vprašanjih.

V tem primeru bi Počivalškov prihod na predsedniški položaj skoraj zagotovo "rehabilitiral" prvoborce stranke, ki so lani izgubili vpliv v stranki. De facto številka dve v SMC bi postala Bulčeva, podpredsedniška položaja pa bi ohranila Zorčič in Klampferjeva. Po neuradnih informacijah še vedno ni popolnoma jasno, ali bo Počivalšek le nekakšen sanacijski, torej začasni predsednik SMC, ki bi po določenem času položaj prepustil Bulčevi.

Na fotografiji od leve proti desni: Andrej Klemenc, Miro Cerar, Jože Artnak in Dragan Matić Foto: SMC

Za to naj bi navijali nekateri prvoborci v stranki, ki bo očitno spremenila tudi svoj ideološki predznak in se usmerila bolj v desno. V stranki naj bi namreč ugotavljali, da je gneča na levi sredini, kjer iste volivce nagovarja pet strank, precej večja kot nekoliko bolj desno. Nedavno nasprotovanje noveli zakona, ki je spreminjala financiranje zasebnih šol, gre tako razumeti kot prvi korak pri iskanju nove identitete stranke, v kateri je levo krilo dokončni udarec doživelo z odhodom Milana Brgleza. Pisanje novega programa bodo v SMC spet zaupali Kešeljeviću.

Bil je proti izključevanju SDS

Premik SMC v desno bi zagotovo vplival tudi na razmerja v domači politiki. Ponovno namreč obuja idejo o desnosredinski vladi, za katero so med lanskimi koalicijskimi pogajanji odkrito navijali nekateri člani SMC, najbolj prav Počivalšek.

Takrat je odkrito nasprotoval "izključevanju" SDS iz pogovorov o mogoči koaliciji. Možnost pridružitve k vladi, ki bi jo vodila SDS, v njej pa bi bili ob NSi še dve stranki s sredinskega pola (ob SMC še Stranka Alenka Bratušek), je takrat dokončno zavrnil Cerar. Po naših informacijah je to storil na sestanku v eni od znanih odvetniških pisarn. Ideja o desni vladi, ki bi Sloveniji predsedovala v drugi polovici leta 2021, še do danes ni zamrla.

Pri tem ne gre prezreti, da je desna struja SMC že v preteklosti znala sklepati politične in kadrovske dogovore z SDS. Leta 2017 je SMC za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) predlagala Franca Žmavca, ki je po zaslugi poslancev SDS celo dobil podporo mandatno-volilne komisije državnega zbora. Za njegovo imenovanje je močno lobiral Alojz Slavko Jamnik, nekdanji član uprave Nove Ljubljanske banke (NLB), ki spada v krog SDS.

Še vedno se nima za politika, ampak menedžerja

Tudi sam Počivalšek se ima bolj kot za politika za menedžerja, ki "ve, da je treba najprej ustvarjati in šele potem porabljati". Kot politik je izrazito pragmatičen, saj jasno poudarja, da ga zanimajo le projekti: združevanje slovenskega turizma, gradnja tovarne Magne v Hočah ali prihod Yaskawe v Slovenijo. Tudi v volilni kampanji leta 2018 je deloval kot nekakšen prosti strelec, saj je volivce nagovarjal z lastnim geslom ("Naš človek v Ljubljani").

Foto: STA Tudi sicer se bolje počuti na desni. Lani jeseni je v imenu SMC obiskal volilni kongres SLS, na katerem je bil za predsednika stranke izbran Marjan Podobnik. Sedel je skupaj z Janezom Janšo. Z Levico, ki mu očita "neoliberalne interese", Počivalšek nima ničesar skupnega. Verjetno ga tudi zato lani jeseni niso podprli ob glasovanju za gospodarskega ministra.

A intenzivnejši premik v desno bi utegnil ogroziti enotnost poslanske skupine, trenutno edinega resnega političnega "jokerja", ki ga ima v rokah SMC. Njenih deset poslancev je za zdaj ključen jeziček na tehtnici, ki v trenutnih parlamentarnih razmerjih odloča o usodi vlade, in tega se Počivalšek zagotovo dobro zaveda.