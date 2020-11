Počivalšek: Nisem posredoval pri poslu Remonta v UKC Ljubljana

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v pogovoru za tretji program Televizije Slovenija pojasnil, da bo vlada predvidoma na današnji seji sprejemala pomembne ukrepe za šesti paket pomoči gospodarstvu. Izpostavil je, da razume stisko podjetnikov, a da so življenja in zdravje na prvem mestu, zato bo sproščanje ukrepov sledilo upadanju števila okužb in bolnikov v bolnišnicah. Skupaj s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Brankom Mehom sta spregovorila o težkih časih za gospodarstvo, ki jih je povzročila pandemija nove koronavirusne bolezni. Počivalšek je med drugim zavrnil očitke, da je posredoval pri poslu podjetja Remont v UKC Ljubljana.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je poudaril, da tudi sam zelo dobro razume stisko vseh podjetnikov, saj je pred nastopom funkcije ministra tudi sam vodil štiri podjetja različnih velikosti in tudi sam v vlogi direktorja že preživel krizo.

"Zato lahko rečem, da sem z vsemi silami in energijo podprl hitro ukrepanje vlade, ki je bilo nujno potrebno, če smo se hoteli izogniti scenariju po prvi krizi," je dejal Počivalšek in dodal, da so se prav v prvem valu epidemije naučili, da se je treba hitro odzvati.

Foto: STA

Počivalšek verjame, da njemu, vladi in strokovnim skupini, s katero pripravljajo ukrepe, slovensko gospodarstvo zaupa in da so temelje za zaupanje postavili prav s prvimi petimi paketi, ki da so bili zelo uspešni. Kot je dejal, so delo v pravo smer potrdile tudi tuje bonitetne hiše, ki po njegovih besedah ne berejo blogov in slovenskih medijev, temveč podajo oceno na podlagi številk.

"Na eni strani so nam čez poletje ohranili bonitetne ocene, po drugi strani pa mislim, da nam je Moody's v začetku jeseni celo povišal bonitetno oceno. To je pripeljalo do tega, da se je Slovenija lahko zadolžila po rekordno najnižjih obrestnih merah v naši zgodovini, v tej smeri se to ni zgodilo še nikoli do zdaj. To je največji dokaz, da so ukrepi, ki smo jih sprejemali, tisti pravi. Konec koncev tudi iz Evrope v zadnjih dneh dobivamo sporočila, da bomo imeli manjši upad in tudi večjo rast od povprečja v Evropski uniji," je dejal.

"Želimo nadaljevati v tej smeri, da bo zaupanje med gospodarstvom in ukrepi vlade pripeljalo do tega, da bodo podjetniki bolj smelo gledali naprej in tudi načrtovali svoje aktivnosti, če vedo, da bodo imeli, če športno rečem, pokrit hrbet," je povedal Počivalšek.

S šestim paketom ukrepov naslavljajo vse težave

Počivalšek je poudaril, da so trenutno najpomembnejša življenja in zdravje ljudi, zato ukrepe sproščajo glede na razmere, se pa zavzema za to, da bo gospodarstvo čim prej spet delovalo v celoti. Kot je dejal, bodo predvidoma jutri na seji sprejemali načrt za šesti paket protikoronskih ukrepov, za katerega verjame, da bodo z njim naslovili vse težave.

Kot je povedal, povečujejo višino nadomestila za čakanje na delo iz petega paketa, in sicer se bo nadomestilo po novem preračunavalo glede na povprečno plačo. Za tista podjetja, ki so doživela 40-odstotni upad, bodo predlagali podaljšanje subvencioniranja skrajšanja delovnega časa do 30. junija 2021, je pojasnil Počivalšek.

Urejajo tudi podaljšanje moratorija na bančne kredite za dodatnih 12 mesecev in želijo poenostaviti podaljšanje poroštvene sheme, ki je bila sprejeta v PKP2, saj takrat te pomoči podjetja niso toliko uporabljala, ker so bila še v dobri kondiciji, zdaj pa bodo poroštveno shemo uporabila, meni Počivalšek.

Počivalšek: Nisem posredoval pri poslu Remonta v UKC Ljubljana

Poleg naštetega uvajajo tudi nov ukrep, ki sicer še ni dokončno dogovorjen, gre pa za subvencioniranje nekritih fiksnih stroškov podjetij oziroma za pokrivanje izgube, je povedal Počivalšek.

"Tukaj imamo nekaj različic. Možnost je, da malim, srednjim in velikim podjetjem plačamo 70 ali 90 odstotkov evidentne izgube; plačamo lahko del prihodka ali del amortizacije. Tu imamo razdelanih nekaj predlogov in bomo upoštevali tudi sugestije zbornic, ki smo jih dobili danes. Ta ukrep naslavlja tudi vprašanje plačevanja najemnin, kajti najemnine so kot strošek zajete v vseh teh treh predlogih, ki jih moramo nadomestiti, sicer bi pa morali najti rešitev za oprostitev najemnin," je o ukrepih novega šestega paketa še povedal Počivalšek.

Dodal je, da bo pomoč šestega paketa namenjena vsem podjetjem, ne glede na njihovo velikost. Ob koncu je na voditeljevo vprašanje, ali je posredoval pri poslu podjetja Remont v UKC Ljubljana, odgovoril: "Nisem posredoval. Nazadnje sem direktorja videl pred dvema letoma."

Voditelj je postavil tudi nekaj vprašanj v povezavi z ugotovitvijo KPK, da so na podlagi nadzora ugotovili korupcijska tveganja v vseh fazah postopkov nabav zaščitne opreme ob prvem valu epidemije. Počivalšek je na vse odgovoril s sicer že znanimi odgovori in ponovil, da so med 13. marcem in 10. aprilom v Sloveniji veljale izredne razmere ter da je njegova in vest njegovih sodelavcev čista.

Foto: Ana Kovač

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Branko Meh je v pogovoru za javno televizijo dejal, da obrtniki in podjetniki razumejo krizo koronavirusa in to, da razmere zahtevajo omejitve. Pohvalil je delo vlade in ministra, saj da so zaradi prvega paketa ukrepov lahko obdržali delovna mesta in dobre zaposlene. "Če te pomoči ne bi bilo, se danes o tem ne bi več veliko pogovarjali," je dejal Meh.

Izpostavil je, da so v največjih težavah vsi v gostinski, turistični dejavnosti, prevozniki, frizerji, kozmetičarji in nasploh tiste dejavnosti, ki so bile z odlokom popolnoma zaprte. Zanje želijo, da vlada poskrbi za 100-odstotno nadomestilo plač in omogoči likvidnost podjetja, drugim pa naj se nadomesti stroške, ki so jih v tem času utrpeli. Izpostavil je še, da ne vedo, zakaj so zaprti frizerski saloni, saj da so upoštevali popolnoma vse ukrepe in priporočila NIJZ in vlade in v njih niso zaznali okužb.

"Razmere jih silijo v sivo ekonomijo, kjer je možnost okužb veliko večja"

Izpostavil je skrb, da položaj frizerje in kozmetičarje sili v sivo ekonomijo, z delom za domačimi zaprtimi vrati, kjer se zaščitni ukrepi ne upoštevajo v tolikšni meri kot v salonih, pa lahko to postane veliko večji vir potencialnih okužb, kot če bi saloni delovali naprej.

"Najprej je treba narediti vse, da zajezimo virus, kljub temu pa moram reči, da ne smemo pozabiti na gospodarstvo, ker bo druga kriza gospodarska kriza. Ta bo toliko manj boleča, če bomo postopoma odpirali obratovalnice in gostinske lokale," je dejal Meh in dodal, da je treba z nadomestili in drugo pomočjo poskrbeti zanje in jim pomagati, da kasneje "ne bomo ugotovili, da imamo 200 tisoč ljudi na zavodu".

Ob koncu je dejal, da ima zaupanje v slovenske obrtnike in podjetnike ter da je prepričan, da bodo prestali to krizno obdobje.