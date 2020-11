Tudi na Švedskem rast koronaštevilk povzroča skrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav ima Švedska povsem drugačen pristop v prizadevanjih za zajezitev epidemije covid-19 od večine drugih držav, se te dni ukvarjajo s podobnimi težavami. Tudi pri njih so namreč črne številke, povezane z boleznijo covid-19, v zadnjih tednih močno poskočile.

Švedska je v spomladanskem valu epidemije covid-19 izgubila pet tisoč življenj obolelih s to boleznijo, a se za (popolno) ustavitev javnega življenja niso odločili. Foto: Reuters

Mejnik, ob katerem je švedski premier izrazil zaskrbljenost, je bil dosežen te dni – na Švedskem je število smrti, povezanih z boleznijo covid-19, preseglo šest tisoč.

Lofven: Samoosamitev je edino možno odgovorno dejanje

Lofven je od včeraj v samoosamitvi in čaka na testiranje, saj je oseba v njegovem družbenem krogu pozitivna na covid-19. "V teh razmerah je edino to odgovorno narediti," je povedal švedski premier. V samoosamitvi je tudi njegova soproga.

Švedski premier Stefan Lofven Foto: Reuters

Poudaril je, da osebno ni bil v neposrednem stiku z osebo, ki so ji potrdili okužbo, temveč z nekom, ki je sicer bil negativen na testu, a vendarle v bližini okužene osebe. Samoosamitev je uvedel po priporočilu svojega zdravnika.

Spomladi na Švedskem več kot pet tisoč umrlih

"Razvoj dogodkov gre hitro v napačno smer," je komentiral epidemiološko stanje v državi. "Število okuženih se povečuje. Več ljudi umira. Razmere so resne."

Na Švedskem, kjer živi okrog 10,3 milijona prebivalcev, je od marca do junija umrlo več kot pet tisoč ljudi.

V poletnem in zgodnjem jesenskem času so se, tako kot marsikod po svetu, razmere izboljšale, številke pri na novo obolelih so se zmanjšale, prav tako je manj umrlih.

Toda sredi oktobra so se (tudi) na Švedskem neprijetne in črne krivulje začele obračati navzgor. Včeraj (četrtek) so poročali o petih novih smrtnih primerih, kar je skupno število mrtvih na Švedskem prestavilo na 6002.

Tudi na Švedskem te dni največ okuženih v enem dnevu

Čeprav je nekaj več kot štiri tisoč na novo okuženih, sicer največ na Švedskem od začetka epidemije, in pet mrtvih v enem dnevu v desetmilijonski državi veliko manj kot te dni marsikje v Evropi, tudi pri nas, so na Švedskem zaskrbljeni, ker tudi takšna vrednost pomeni veliko rast v primerjavi z obdobjem, ki se je končalo pred dvema tednoma.

Švedska strategija prizadevanj za zajezitev epidemije covid-19 temelji na priporočilih in se tako razlikuje od večine drugih držav, ki v ta namen uvajajo ukrepe in omejitve. Foto: Reuters

Švedska, ki je zaslovela po svoji epidemiološki doktrini brez ostrih ukrepov in množičnih zapiranj, pa je zaradi neugodnih trendov le sprejela neka ostrejša priporočila za območja, kjer je bolezen covid-19 svoje zobe pokazala najmočneje.

Več kot pol švedskih regij z ostrejšimi priporočili

Predvsem poudarjajo pomen izogibanja notranjih prostorov z veliko zasedbo ljudi in kjer je le možno, svetujejo izogibanje stikov z vsemi, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Ta in še nekatera druga ostrejša priporočila so zdaj uvedli še za dve regiji, kar pomeni, da ta zdaj veljajo v več kot polovici izmed 21 švedskih zdravstvenih regij.

Danska premierka Mette Frederiksen Foto: Reuters

Tudi danska premierka v samoosamitvi

Tudi pri južni sosedi Danski je vedno več na novo obolelih s covid-19 in tudi tam je predsednica vlade v samoosamitvi.

Mette Frederiksen je bila negativna na testu za covid-19, a ostaja v samoosamitvi in bo opravila ponovno testiranje, ker so na pravosodnem ministru potrdili okužbo.