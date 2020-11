Najbolj učinkovita pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa je kombinacija ukrepov, ki lahko širjenje virusa zmanjša za 52 odstotkov, ugotavlja študija, objavljena v znanstveni reviji The Lancet. Kot so še ugotovili raziskovalci, odprtje šol in odprava prepovedi zbiranja več kot deset oseb močno vplivata na porast širjenja okužb z novim koronavirusom.

Države so v prvem valu epidemije novega koronavirusa za zajezitev širjenja sprejemale različne ukrepe, kot sta na primer zaprtje šol in prepoved zbiranja. Po umiritvi prvega vala so države ukrepe začele sproščati, število okuženih pa je znova naraslo.

Raziskovalci z Univerze v Edinburgu so analizirali učinke tovrstnih ukrepov iz 131 držav. Ugotovili so, da vsak posamičen ukrep, kot so zaprtje šol, delo od doma, prepoved javnih prireditev in omejitve gibanja, lahko zmanjša reprodukcijsko število R od 3 do 24 odstotkov 28 dni po njihovi uvedbi. Največje znižanje reprodukcijskega števila se pojavi po ukrepu prepovedi javnih prireditev, in sicer za 24 odstotkov.

Reprodukcijsko število R nam pove, koliko ljudi v povprečju okuži ena oseba. Če je število pod ena, pomeni, da se širjenje virusa umirja, če je nad ena, pomeni, da se širi, lahko tudi eksponentno.



Na Inštitutu Jožef Stefan, kjer so izračunavali število R za Slovenijo, pravijo, da testiranja reprodukcijskega števila zaradi prehoda na nov režim v prehodnem obdobju ne bo možno verodostojno izračunati na osnovi dnevnega števila pozitivnih testov, zato tako izračunanega R do nadaljnjega ne podajajo več. Na osnovi celostne slike in podatkov o hospitaliziranih pa ugotavljajo, da so ukrepi z 20.10. uspeli spustiti R z 1,95 (podvojitveni čas 7,4 dni) le na R=1,49 (podvojitveni čas 12,7 dni), kar je - kot so zapisali - zelo slaba novica.

Kot so še ugotovili znanstveniki Univerze v Edinburgu, lahko ponovno odprtje šol, odprava prepovedi javnih prireditev, odprava prepovedi zbiranja več kot deset ljudi, odprava zahtev za ostajanje doma in omejitev gibanja posamično povečal reprodukcijsko število R za 11 do 25 odstotkov 28 dni po sprostitvi teh ukrepov.

Občutnejši padec po enem tednu, znatna rast po treh

Študija, objavljena v znanstveni reviji The Lancet, je še pokazala, da učinek uvedbe in odprave teh ukrepov ni bil takojšen. Do občutnega zmanjšanja reprodukcijskega števila je prišlo približno po enem tednu po uvedbi ukrepov. Do znatnega povečanja reprodukcijskega števila pa po treh tednih po sprostitvi ukrepov.

Kako postopati: štirje možni modeli

Avtorji študije so oblikovali štiri možne modele ukrepov v primeru rasti širjenja bolezni covid-19.

Po prvem modelu, ki vključuje ukrepa prepovedi javnih prireditev in zbiranja več kot deset ljudi, se lahko reprodukcijsko število sedmi dan po uvedbi zniža za šest odstotkov, 14. dan za 13 odstotkov in 28. dan po uvedbi za 29 odstotkov.



Drugi model, ki so mu poleg zgornjih dveh ukrepov dodali še ukrep dela od doma, bi lahko sedmi dan R zmanjšal za 16 odstotkov, 14. dan za 22 odstotkov in 28. dan po uvedbi za 38 odstotkov.



Po tretjemu modelu, kjer so zgornjim ukrepom dodali še notranje omejitve gibanja, bi se lahko R sedmi dan zmanjšal za 19 odstotkov, 14. dan za 24 odstotkov in 28. dan za 42 odstotkov.



Četrti model, ki zgornjim ukrepom doda še ukrep zaprtja šol in zahtevo, naj ljudje ostanejo doma, bi lahko sedmi dan R zmanjšal za 35 odstotkov, 14. dan za 42 odstotkov in 28. dan za 52 odstotkov.

V Sloveniji bo pouk naslednji teden potekal od doma. Foto: Getty Images

Med drugim so v študiji še ugotovili, da se je 28 dni po vrnitvi otrok v učilnice reprodukcijsko število R v povprečju povečalo za 24 odstotkov. Kot poudarja eden od raziskovalcev Harish Nair, pri tem ni jasno, ali je povečanje reprodukcijskega števila R po odprtju šol mogoče pripisati temu, da določene starostne skupine različno spoštujejo ukrepe za socialno distanciranje v učilnicah in zunaj njih.

V Sloveniji bo po podaljšanjih počitnicah naslednji teden pouk potekal od doma, vrtci bodo še naprej opravljali le nujno varstvo. Šolska ministrica Simona Kustec je včeraj dejala, da so jih je pri odločitvi kot prvi kriterij vodila skrb za zdravje, takoj za njim pa za znanje. Kot je še dejala, je ukrep začasne narave in ga bodo naslednji teden ponovno preučili.

V študiji so prav tako ugotovili, da je odprava prepovedi zbiranja nad deset oseb privedla do 25-odstotnega povečanja reprodukcijskega števila R.

