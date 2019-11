Počivalšek: Da, predlagal sem zamenjavo generalnega sekretarja #video

Po naših informacijah je namreč novi predsednik SMC že v začetku dneva od generalnega sekretarja stranke Andreja Klemenca zahteval njegov odstop. Ker je ta zavrnil podpis ponujene odstopne izjave, zdaj Počivalšek zahteva njegovo razrešitev. O njej bo danes popoldne odločal svet stranke, ki ga vodi poslanka Janja Sluga. V njem med drugim sedijo vsi poslanci, ministri in državni sekretarji, ki so člani SMC.

Klemenca naj bi nasledil Miha Rebolj, podžupan Jesenic in nekdanji dolgoletni hokejski reprezentant. "Da, predlagal sem zamenjavo generalnega sekretarja in to zaradi treh razlogov: kadrovanja, financ in in organizacije strank," je za Siol.net dejal Počivalšek. Vodenje programskega sveta SMC bo prevzel Aleš Vidmar, direktor inštituta za vode.

Kako bogata je še SMC

Da utegne biti Klemenc prva žrtev imenovanja Zdravka Počivalška, smo na Siol.net napovedali že julija letos. Klemenc je bil namreč osebna izbira Mira Cerarja, nekdanjega predsednika vlade in prvega predsednika SMC, ki je junija letos sporočil, da ga vodenje stranke ne zanima več.

V SMC ima generalni sekretar pomembno vlogo. Poleg tega, da sedi v izvršnem odboru stranke, ki odloča o ključnih zadevah v stranki, razpolaga tudi z njenim denarjem in kot prvi operativec sodeluje v kadrovskih usklajevanjih z drugimi koalicijskimi strankami. SMC je v finančnemu smislu med najbolje stoječimi slovenskimi strankami, saj je brez dolgov, na računu pa naj bi še vedno imela več 100.000 evrov sredstev.

Zdravko Počivalšek po srečanju predsednikov koalicijskih strank minuli teden:

Na položaj generalnega sekretarja SMC je Klemenc prišel oktobra lani, pomembno vlogo v stranki pa je imel že pred tem. Vodil je kampanjo za lokalno in evropske volitve, na katerih je stranka dosegla slab rezultat. Nekateri člani, predvsem poslanci in posamezni prvoborci, so odgovornost za to očitali Klemencu.

Na fotografiji od leve proti desni: Andrej Klemenc, Miro Cerar, Jože Artnak in Dragan Matić. Foto: SMC

SMC na prekretnici

Več sporov je bilo povezano tudi s programsko usmeritvijo. V stranki naj bi namreč ugotavljali, da je gneča na levi sredini, kjer iste volivce nagovarja pet strank, precej večja kot nekoliko bolj desno.

Še pred poletjem so tako v SMC nasprotovali noveli zakona, ki je spreminjala financiranje zasebnih šol. Tudi do odločitve Banke Slovenije, da omeji dostop do potrošniških in stanovanjskih posojil, je imel Počivalšek milejše stališče kot večina vlade na čelu s premierjem Marjanom Šarcem. Ministrica za delo iz vrst SMC Ksenija Klampfer je predlagala ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki so ji nasprotovali v SD. Tudi sicer Počivalšek ni skrival svojih težav pri sodelovanju z Levico, ki je medtem že odstopila od dogovora z vlado.

Foto: SMC Počivalšek je sicer danes zanikal, da bi bile spremembe v SMC kakorkoli povezano z morebitnim oblikovanje nove desnosredinske koalicije. "Pogovarjal sem se le s predsednikom NSi Matejem Toninom, ne pa z Janezom Janšo," je dejal Počivalšek. "Da se SMC ne bo pridružila nobeni novi koaliciji, je zatrdil tudi po nedavnem skupnem kosilu s predsedniki koalicijskih strank. Po lanskih parlamentarnih volitvah je bil prav Počivalšek v SMC najbolj naklonjen pogovorom o oblikovanje vlade s SDS.

"Pogovorov o novi koaliciji ni. Gre za neresnice," pa nam je dejala poslanka SMC Janja Sluga, ki poudarja, da tudi sama morebitne nove koalicije ne bi podprla.

V vsakem primeru bo nova, morda celo ključna preizkušnja trdnosti Šarčeve koalicije novo glasovanje o zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020 in 2021. Po današnjem pričakovanem vetu državnega sveta bo morala koalicija pri ponovnem odločanju o zakonu zbrati podporo 46 poslancev.