Takšne so ključne spremembe, ki so začele veljati danes

Na avtocestnem omrežju so cene od torka medtem liberalizirane.

Veljati sta začeli uredbi, s katerima se država tudi za dizelsko gorivo, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Vlada od trgovcev pričakuje prilagoditev marže, upravičenost ukrepa pa bo ministrstvo preverjalo mesečno. Od danes se je na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocesti cena dizla znižala, so sporočili s Petrola.

Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocesti boste od danes za liter dizla odšteli 1,895 evra, kar je nekoliko več od cene dizla zunaj avtocest, ki znaša 1,848 evra. Na bencinskih servisih OMV Slovenija ob avtocesti se cena dizla medtem še vedno giblje malenkost nad dvema evroma, izhaja iz spletne strani goriva.si.

Okoljskim dajatvam, ob omenjenih še dajatvi za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida, se je država že odpovedala na bencinskih servisih zunaj avtocest, kjer od torka veljajo cenovna regulacija in regulirane marže. Na avtocestnem omrežju so cene od torka medtem liberalizirane.

Z uredbama, sprejetima v četrtek, želi vlada z začasno odpravo obračunavanja prispevka za energetsko učinkovitost in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za vse tiste, ki bodo točili dizel na avtocestnem omrežju, doseči nižjo ceno in jo približati regulirani ceni na bencinskih servisih zunaj avtocest.

Vlada od trgovcev pričakuje prilagoditev marže za dizel ob avtocestah

Za dodatno prilagoditev cen navzdol vlada od trgovcev pričakuje, da svojo maržo za dizel na avtocestah brez odlašanja prilagodijo regulirani marži zunaj avtocest. Če tega ne bodo storili, je minister za infrastrukturo Bojan Kumer ta teden omenil tudi možnost uvedbe najvišjih dovoljenih cen dizla ob avtocestah.

Ministrstvo za infrastrukturo bo upravičenost odprave obračunavanja obeh prispevkov preverjalo mesečno. Kumer je v četrtek dejal, da gre za kratkotrajen ukrep, ki naj bi trajal mesec ali dva.