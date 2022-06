Dizel bomo na avtocestah za enako ceno kot zunaj avtocest točili vsi

"To velja za vse tiste, ki bodo dizel točili na avtocesti," je povedal minister in dodal, da če bosta uredbi v uradnem listu objavljeni danes, to pomeni, da bosta začeli veljati že jutri.

"Jutri uredbe začnejo veljati, z jutrišnjim dnem bi bile tako cene že znižane," je povedal.

"Vlada je danes obravnavala dve odredbi. Obe je sprejela, na nek način je s tem zaključila pogajanja z avtoprevozniki in dala zavezo. S to uredbo vlada začasno ureja trenutne cen naftnih derivatov, da ne bi avtoprevozniki točili goriva izven avtocest. S tem tudi uravnavamo cene naftnih derivatov," je povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

Minister zagotovil, da se stanje stabilizira

"Ponekod so bile motnje, tako na avtocestnih postajališčih in drugod. Stanje zalog so trgovci dopolnili in imamo zagotovila, da se stanje stabilizira," je povedal Kumer in dodal: "Težko bi komentiral, da je bila storjena kakšna napaka, dokler niso preiskave zaključene," je zaključil minister.

"Želja je in imamo zagotovila avtoprevoznikov, da se ne bodo selili in množično tankali goriva zunaj avtocest," je še dejal Kumer.

Poudaril je, da gre za kratkotrajne ukrepe, ki bodo trajali mesec ali največ dva. Kot je dodal mu upanje, da se bo cena znižala, daje tudi padec cen nafte na mednarodnih trgih.