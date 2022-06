To so ugotovitve inšpektorjev o zaračunavanju in prodaji goriv

V okviru nadzora so inšpektorji opravili 188 pregledov, ob katerih so inšpektorji preverjali predvsem, ali je bilo regulirano gorivo razpoložljivo v času nadzora in v preteklih dneh ter kakšni so razlogi za pomankanje goriva.

V okviru nadzora so inšpektorji opravili 188 pregledov, ob katerih so inšpektorji preverjali predvsem, ali je bilo regulirano gorivo razpoložljivo v času nadzora in v preteklih dneh ter kakšni so razlogi za pomankanje goriva. Foto: Gregor Pavšič

"Na avtocestah večjih težav s pomankanjem goriva ni bilo, več jih je bilo v notranjosti države, izstopali pa so manjši bencinski servisi," je po opravljenih inšpekcijskih nadzorih tržnega inšpektorata nad zaračunavanjem in prodajo goriv povedala glavna tržna inšpektorica Andreja But.

Zaposleni na tržnem inšpektoratu so se po povečanem številu prijav in vprašanj zaradi zmede na bencinskih servisih, ko so zaradi napovedi o spremembi cen goriva nastopile težave z oskrbo, razdelili v dve skupni - prva je delo opravljala v pisarnah in odgovarjala na vprašanja potrošnikov, druga je v ponedeljek začela z nadzori na terenu.

Inšpektorji so nadzore najprej opravljali na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah, nato pa delo nadaljevali izven avtocestnega obroča. V ponedeljek je bilo na terenu 30 inšpektorjev, v torek, 27. Skupno so do včerajšnjega dne opravili 188 nadzorov.

Inšpektorji so nadzirali predvsem upoštevanje kontrole cen pri prodajalcih na bencinskih servisih in v veleprodaji ter ali je bilo gorivo na servisih na razpolago in kakšni so bili razlogi za pomanjkanje.

Več težav v notranjosti na manjših bencinskih servisih

Prvi dan nadzora na terenu na avtocestah večjih težav s pomanjkanjem goriva ni bilo, je povedala Butova, zato so se dan potem usmerili na bencinske servise v notranjosti države.

Tržni inšpektorat večjih nepravilnosti ni zaznal, z izjemo enega bencinskega servisa, ki 21. junija 2022 ni upošteval Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je ta dan stopila v veljavo. Gre za ponudnika naftnih derivatov, ki ga je tržni inšpektorat v preteklosti že obravnaval zaradi istovrstne kršitve. Postopek je tako v teku.

Inšpektorji so ugotovili, da sedem pregledanih bencinskih servisov (kar znaša 3 odstotke vseh pregledanih bencinskih servisov) v času nadzora ni obratovalo, 40 nadzorovanih bencinskih servisov (21 odstotkov vseh) pa kljub obratovanju v času nadzora ni imelo na zalogi 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizla.

Težave s pomankanjem goriva so še vedno v notranjosti države, zlasti na manjših bencinskih servisih, kjer je bilo večje povpraševanje potrošnikov, ki so polnili cisterne in večje posode, so še ugotovili inšpektorji.

Velika odstopanja pri povprečni prodaji goriva

Inšpektorji so ugotovili še velika odstopanja v povprečni prodaji goriva na posameznih črpalkah. Ta je bila v danih primerih tudi 3- do 10-krat višja kot običajno.

"Naročanje goriva za posamezne bencinske servise sicer avtomatično poteka preko dispečerske službe, ko gorivo v rezervoarju pade pod določen nivo. Posledično prodajalci na bencinskih servisih ne vedo, kdaj jim bo novo gorivo dejansko dostavljeno in zanjo izvedo, ko je kamion napoten na njihov servis. K temu dodajamo tudi ugotovitev, da distributerji z gorivi najprej oskrbujejo svoje bencinske servise, kasneje franšizojemalce – slednji so tako bolj izpostavljeni občasnem pomanjkanju zalog," je pojasnila glavna tržna inšpektorica.

Prekrite ročke, gorivo pa na voljo

Veliko prejetih prijav se je nanašalo na prekrite, zavezane ročke za gorivo, ki so bile označene z obvestilom o pomanjkanju goriva, iz katerih je bilo ob odstranitvi pregrinjal, pokrovov, vezic kljub temu možno točiti gorivo. Da so nekateri potrošniki samovoljno točili gorivo tudi iz teh mest, je bilo pri nadzoru ugotovljeno s pregledom računov.

Prodajalci so pojasnili, da je gorivo v takšnih primerih še mogoče točiti zaradi varnostnega sistema črpalnih sistemov, zaradi česar morajo ohranjati minimalni predpisan nivo goriv v rezervoarju.

Tržni inšpektorat je zaprosil distributerje tudi za podatke o prodanih in dobavljenih količinah v zadnjih treh vikendih meseca junija in ugotovil, da je bila prodaja goriv pretekli vikend bistveno večja kot vikend pred tem, v povprečju pa je bila prodaja goriv višja za več kot 60 odstotkov. Distributerji so sodeč po pojasnilih zaradi povečane prodaje angažirali dodatne prevoznike velikih cistern, vendar kljub temu niso zmogli slediti povpraševanju, kar tržni inšpektorat še preverja.