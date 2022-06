Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na več bencinskih črpalkah po državi je v nedeljo in danes zmanjkalo pogonskih goriv, kar trgovci pripisujejo povečanemu povpraševanju in težavam z dobavo. "Jaz mislim, da je to škandal v vseh pogledih," je razmere komentiral predsednik vlade Robert Golob. Meni, da bi morali trgovci razmere predvideti in se nanje bolje pripraviti.

Danes ob 17. uri bo znano, kakšne bodo nove cene goriva v prihodnjem 14-dnevnem obdobju.

"Razumem na eni strani, da je bil pritisk pri ljudeh zaradi napovedane podražitve nekoliko večji, vendar je po drugi strani obveznost trgovcev zelo jasna - oni bi morali poskrbeti, da goriva ne bi zmanjkalo, zmanjkalo pa ga je v vsej državi naenkrat," je bil v izjavi po uvodnem pogovoru s sindikati javnega sektorja jasen Golob.

Kot je ponovil, pogonskih goriv ni zmanjkalo samo na enem koncu, ampak povsod. "To pomeni, da se je stvar dalo in predvideti in ustrezno ukrepati," je dejal.

Do povečanega povpraševanja je sicer prišlo, potem ko je vlada minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo s torkom na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv. Foto: Gregor Pavšič

Golob pričakuje tudi poročilo tržnih inšpektorjev, ki danes, kot je v dopoldanski izjavi za javnost pojasnil gospodarski minister Matjaž Han, na terenu preverjajo spoštovanje trenutne ureditve glede cen, zaloge in morebitno zavajanje potrošnikov.

"Nisem si mislil, da se bo kaj takega zgodilo, pa ne zaradi ljudi, ampak da se nekdo zaradi čiste špekulacije za par evrov ne pripravi bolje na takšne situacije," je še povedal Golob.