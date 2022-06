Na črpalkah po Sloveniji zmanjkuje goriva

Na družabnih omrežjih so se nekateri prebivalci Slovenije razpisali o pomanjkanju goriva na številnih bencinskih servisih po vsej državi. S torkom bo namreč konec ureditve, po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter. Glede na rast cen nafte in naftnih derivatov v zadnjem času in še vedno šibak tečaj evra je tako kljub omejitvam marže in odpravi nekaterih dajatev pričakovati občuten dvig cen.