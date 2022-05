Konec bencinskega turizma: poceni gorivo samo za Madžare

Madžarska vlada je že 15. novembra, ob naraščajočih cenah goriv, z regulacijo omejila najvišjo ceno bencina in dizla na 480 forintov (1,24 evra na liter). Zdaj so se Madžari uprli vsem tujcem, ki so na njihovih črpalkah točili cenejše gorivo in izkoriščali bistveno nižje cene, kot so drugje. Do cenejšega goriva so od danes naprej upravičeni le vozniki z madžarskimi registrskimi tablicami, preostali bodo morali plačati polno ceno goriva.