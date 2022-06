Nov rekord cen in šok za Američane na črpalkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizke cene goriv so tradicionalno poganjale povpraševanje po velikih in potratnih motorjih v ZDA, toda zdaj Američani za gorivo plačujejo rekordne vsote. Povprečna cena goriva je prvič presegla mejo petih dolarjev za galono, v primerjavi z evropskimi cenami pa je ameriški bencin še vedno zelo poceni.

Američani v povprečju za galono bencina prvič plačajo več kot pet dolarjev. Ena ameriška galona pomeni 3,78 litra - en liter bencina v povprečju v ZDA torej stane 1,3 dolarja oziroma po trenutnem menjalnem tečaju 1,24 evra. V primerjavi z mnogimi evropskimi državami, kjer cena litra presega dva evra, je gorivo v ZDA še vedno zelo poceni.

To pa je le povprečje, saj je treba v nekaterih zveznih državah za bencin plačati še mnogo več. Rekorder je Kalifornija s ceno kar 6,4 dolarja za galono, med dražje pa sodijo še Nevada, Aljaska, Illinois, Washington in Oregon.

Nazorne podražitve na ameriških črpalkah

V zadnjem tednu se je količina razpoložljive nafte v ZDA zmanjšala za 800 tisoč sodčkov, na drugi strani pa se je povpraševanje z 8,98 povečalo na 9,2 milijona sodčkov na dan. Tako razmerje med povpraševanjem in ponudbo dviga cene in te so v ZDA dejansko poletele v neslutene višave.

Galona bencina v povprečju danes stane 58 centov več kot pred enim mesecem in 1,94 dolarja več kot lani ob enakem času. V primerjavi z letom 2019 se je cena galone podvojila. Še posebej poceni je bil bencin v koronskem letu 2020, ko je junija cena galone komaj presegala ceno dveh dolarjev.