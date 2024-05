Po spletni zlorabi se je oglasila smučarska šampionka Tina Maze

Tudi najboljša slovenska smučarka Tina Maze je bila tarča spletne zlorabe. Marca je namreč zaokrožila lažna fotografija, na kateri ima nekdanja smučarska šampionka obraz poln modric, zraven pa pripis "Slovenija v šoku" in "Senzacionalni škandal okoli Tine Maze". Na Instagramu se je zdaj oglasila Mazejeva in posvarila pred tem, kako hitro se na družbenih omrežjih širijo laži in kako pomembno je informacije preveriti pri več virih.

Lažna fotografija Tine Maze v modricah, zraven pa naslov "Senzacionalni škandal okoli Tine maze." Na takšno objavo so naleteli uporabniki družbenih omrežij in kdor je kliknil na spletno povezavo do prispevka, ga je ta vodila na lažno spletno stran, ki je bila videti enako, kot spletna stran MMC.

"Na lastni koži sem se prepričala, kako hitro se lahko širijo laži na socialnih omrežjih. Za senzacionalnimi naslovi se marsikdaj skrivajo dezinformacije," je na svojem in vladnem profilu Instagram, ki vodi kampanjo proti širjenju dezinformacij, sporočila Mazejeva.

Kljub temu, da je bilo precej očitno, da gre za laž, je marsikdo nasedel. "Za tistega, o katerem se takšne laži širijo, seveda ni prijetno in lahko povzroči veliko škode," pove smučarska šampionka.

Bodite previdni pri tem, kaj všečkate in delite

Ob tem uporabnike družbenih omrežji poziva k premišljenemu in previdnemu všečkanju in deljenju vsebin ter preverjanju informacij pri več virih.

"Želim si, da bi bili previdni pri tem, kaj všečkamo in delimo, ker s tem sami preprečimo, da se dezinformacije širijo. Lahko gre za stare posnetek, za nekoga, ki se želi na ta način okoristiti. Preden verjamete eni informaciji, preverite še druge vire. Biti kritični glede tega, kaj vščekamo in delimo se mi zdi ključno za to, da bomo imeli malo bolj zdrava socialna omrežja," sklene Mazejeva.