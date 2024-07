Otrok z nahrbtnikom na potepu po slovenski avtocesti, želel je obiskati prijatelja

Med avtocestnima priključkoma Trebnje in Mirna Peč je voznik danes okoli 5. ure opazil otroka z nahrbtnikom, ki je hodil ob robu avtoceste. O tem je obvestil policiste, ki so otroka poiskali, ga ustavili in odpeljali na policijsko postajo, kamor ga je prišel iskat eden od staršev, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so se z otrokom pogovorili in ugotovili, da je v zgodnjih jutranjih urah sam sprejel odločitev, da izkoristi počitniški dan in se iz Trebnjega odpravi na obisk k prijatelju v Novo mesto, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Policisti so obvestili njegovega očeta, ki je prišel na postajo in povedal, da je spal in sploh ni vedel, da je otrok odšel od doma.

Pozoren voznik pripomogel k varnemu zaključku

"Vsi so se strinjali, da je bila glede na današnjo napoved visokih temperatur odločitev o rekreaciji ob tako zgodnji uri kar pravšnja. Ni pa bila najboljša odločitev, da svoje namere ni zaupal staršem, še manj pa, da je za pešačenje izbral kar avtocesto," so ob tem zapisali novomeški policisti.

Zahvalili so se tudi pozornemu vozniku, ki jih je obvestil in tako pripomogel k varnemu zaključku dogodka.