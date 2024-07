V Grčiji zaradi požara morali evakuirati bolnišnico za otroke

Potem ko je v bližini grškega pristaniškega mesta Patras izbruhnil gozdni požar, so morale tamkajšnje oblasti danes evakuirati bolnišnico za otroke in več manjših naselij. Bolnike so premestili v druge bolnišnice v tretjem največjem grškem mestu. Požar je danes sicer že zajezilo okoli sto gasilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Evakuacijo smo izpeljali hitro. Vsi otroci, ki so bili nameščeni v ogroženi bolnišnici, se že zdravijo drugje," je za javno televizijo ERT povedal lokalni pediater.

Civilna zaščita je na družbenem omrežju X sporočila, da so domove zaradi požara zapustili tudi prebivalci treh naselij na obrobju Patrasa in se zatekli v mestno središče. Evakuirali so tudi zdravstveni center in dom za starejše občane.

Grški minister za civilno zaščito Vasilis Kikilias je na omrežju X zapisal, da je bil "izredno nevaren požar" pod nadzorom v dveh urah od izbruha. Zaradi niza požarov, ki so po navedbah ministra najhujši v zadnjih 20 letih, so bili v zadnjih dneh ogroženi tudi drugi predeli Grčije.

Temperature bodo presegle 40 stopinj Celzija

Danes so po Grčiji sicer izbruhnili še drugi gozdni požari, ki so jih zanetili močni vetrovi in visoke temperature.

Nacionalni observatorij v Atenah je danes zabeležil 37 stopinj Celzija. Oblasti so za sredo izdale opozorilo pred povečanim tveganjem požarov v naravi v šestih regijah, vključno z osrednjo Grčijo, Peloponezom, Atiko in otoki v severovzhodnem Egejskem morju. V nekaterih delih Grčije bodo temperature v sredo presegle 40 stopinj Celzija, navaja AFP.

Na jugu Albanije divjajo gozdni požari

Tudi na jugu Albanije blizu meje z Grčijo se danes več deset gasilcev ob pomoči vojakov bori z gozdnimi požari, ki divjajo že nekaj ur. Med vročinskim valom v državi, ko temperature presegajo 40 stopinj Celzija, veter in visoke temperature danes otežujejo predvsem gašenje požara v bližini dveh vasi, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Eno osebo so pridržali in obtožili požiga, je sporočil albanski notranji minister Taulant Balla.

Z obrambnega ministrstva so še sporočili, da jim je od ponedeljka zvečer pod nadzor uspelo spraviti že več požarov, vendar danes visoke temperature in veter otežujejo gašenje ognja predvsem v bližini vasi Dropull in Finiq. Pri gašenju vojska sodeluje z okoli 30 vojaki in helikopterjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih policije so v zadnjem mesecu v Albaniji, kjer je zaradi vročinskega vala nevarnost požarov zelo velika, zaradi požigov obtožili že 17 ljudi.

Balkan je v ponedeljek zajel vročinski val, ki naj bi trajal do konca tedna.