Po neurju v izolski marini v morju novi madeži

Po včerajšnjem hudem neurju so se v izolski marini v morju pojavili novi oljni madeži, so sporočili iz izolske marine. Zaradi suma, da gre za kurilno olje, ki je v začetku leta steklo iz rezervoarja v bližini hotela Delfin, je vodstvo hotela o tem nemudoma obvestilo predstavnike agencije za okolje in Občino Izola.

V sporočilu za javnost so zapisali tudi, da je vodstvo hotela v rednih stikih s predstavniki Geološkega zavoda Slovenije, ki so letos že opravili pregled in sondacijo terena. S sondacijo šestnajstih vrtin so v štirih zaznali sledi izlitega kurilnega olja. Na vrtinah že poteka sanacijski program izčrpavanja kurilnega olja. Ocenjujejo, da se je ob silnem deževju zgodilo izlitje prek meteornega kanala, zato bodo, kot so navedli, sanacijske ukrepe v nadaljevanju dodatno usmerili v sanacijo samega meteornega kanala.

"Že od izlitja nafte si prizadevamo za sanacijo stanja ter smo hvaležni geološkemu zavodu in Arsu za pomoč pri naših ukrepih. Verjamemo, da bomo zadevo ustrezno in hitro sanirali, žal pa so včerajšnje ekstremne vremenske razmere verjetno razlog, da je kurilno olje ponovno izteklo v morje," so sklenili v sporočilu za javnost.