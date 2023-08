Iz poškodovane jedrske elektrarne Fukušima začeli izpuščati hladilno vodo

Kitajsko zunanje ministrstvo je korak obsodilo kot izredno sebičen in neodgovoren ter izrazilo prepričanje, da bo poteza "prinesla tveganja za ves svet, zlasti na prihodnje generacije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V luči tega je Peking začasno prepovedal uvoz japonske morske hrane, "da bi preprečil tveganje za varnost hrane zaradi radioaktivnega onesnaženja in zaščitil zdravje kitajskih potrošnikov". Kitajska je že julija ustavila uvoz morske hrane iz desetih od 47 japonskih prefektur. Izpustu vode sicer nasprotujejo tudi japonski ribiči.

Oster odziv Kitajske posledica gospodarskega rivalstva z Japonsko

Številni analitiki menijo, da je Kitajska morda resnično zaskrbljena glede varnosti, vendar je njen oster odziv vsaj delno posledica gospodarskega rivalstva z Japonsko.

Južnokorejske oblasti medtem izpustu vode ne nasprotujejo, premier Han Duck-soo pa je danes Japonsko pozval, naj transparentno in odgovorno deli podatke o vplivu izpustov.

Reaktorje še vedno hladijo z vodo

V jedrski elektrarni Fukušima je leta 2011 ob potresu in cunamiju, ki sta terjala okoli 18 tisoč življenj, prišlo do taljenja jedra treh reaktorjev. Te je treba, četudi ne delujejo, še vedno hladiti z vodo.

Od takrat je upravljavec elektrarne Tepco zbral 1,34 milijona ton vode, uporabljene za hlajenje ostankov še vedno zelo radioaktivnih reaktorjev, pomešanih s podtalnico in dežjem, ki je prodrl vanje.

Ker prostora za shranjevanje zmanjkuje, so zdaj začeli to vodo izpuščati v ocean, in sicer prek kilometer dolgega predora. Odstranjevanje zbrane vode naj bi trajalo 30 let. Tepco pa bo od danes do marca 2024 izvedel štiri izpuste vode, pri čemer bo prvi trajal približno 17 dni.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), ki nadzira izpust, je danes pojasnila, da so njeni strokovnjaki ta teden vzeli vzorce iz vode, pripravljene za izpust v Tihi ocean. "Neodvisna analiza na kraju samem je potrdila, da je koncentracija tritija, radioaktivnega izotopa vodika, v vodi, ki se izpušča, daleč pod operativno mejo 1.500 bekerelov na liter," je dodala.

Protesti proti izpustu

V bližini Fukušime je danes proti izpustu protestiralo približno deset ljudi, še okoli sto pa se jih je zbralo pred sedežem Tepca v Tokiu. Protesti so potekali tudi v Seulu, kjer je policija aretirala več kot deset ljudi, ki so poskušali vstopiti v tamkajšnjo japonsko veleposlaništvo.