Neurje v Dravogradu: 120 odjemalcev brez elektrike

Neurje z močnimi nalivi je v četrtek zvečer zajelo območja Celja, Maribora in Slovenj Gradca. Na terenu je bilo devet gasilskih enot, največ dela so imeli gasilci iz Slovenj Gradca, ki so odstranili osem dreves, ki so se podrla na cestišča, telekomunikacijski kabel in na bazen. Na območju Dravograda je bilo 120 odjemalcev brez električne energije.