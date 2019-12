Po hitri cesti skozi Maribor z novim letom brez vinjete

Ministrstvo za infrastrukturo je na vlado vložilo medresorsko usklajen predlog spremembe uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero bodo hitro cesto med Pesnico in Trzinom 1. januarja prihodnje leto prekategorizirali v regionalno cesto, zaradi česar bo vinjetni sistem za osebna in motorna vozila na njej odpravljen.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, hitra cesta H2 med Pesnico in Trzinom že dolgo ne bi smela biti kategorizirana kot hitra in zato cestninska. "Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest določa, da so hitre ceste tiste ceste, ki se navezujejo na avtoceste ali na cestne sisteme sosednjih držav in ki povezujejo središča regionalnega pomena," poudarjajo na ministrstvu.

Ker pa omenjena cesta ne ustreza tej kategorizaciji, jo bodo zato prekategorizirali med regionalne ceste, s čimer bodo zagotovili nepretrgano vzporedno povezavo omenjene razvrstitve. Kot še izpostavljajo, bo s sprejetim ukrepom tudi vinjetni sistem na njej vsaj delno odpravljen.

Od januarja naprej večinoma za lokalni promet

V predlogu, ki čaka na sprejem vlade, je namreč zapisano, da bo cesta po sprejetju predloga še naprej v upravljanju Darsa, zato se bo na njej še naprej izvajalo cestninjenje tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ker se lahko na ta odsek preusmeri tranzitni promet iz cestninske ceste. Ukinjeno pa bo cestninjenje za osebna in motorna kolesa.

Uredba predloga je medresorsko usklajena, o uveljavitvi novega cestninskega režima pa bo vlada odločala predvidoma prihodnji teden. S sprejetim predlogom bo ministrstvo tako uresničilo napovedi ministrice Alenke Bratušek, saj je obljubila, da bo še pred iztekom tega leta pripravljena sprememba uredbe o kategorizaciji državnih cest.

Po sprejemu vlade bo uredba začela veljati 1. januarja 2020. Od takrat naprej bo dozdajšnja hitra cesta H2 večinoma ohranila le lokalni promet mesta.