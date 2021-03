Po enem letu je lahko najdeni predmet vaš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državljani velikokrat najdejo različne predmete, dolžnost najditelja pa je, da o najdbi obvesti lastnika oziroma jo prijavi policiji, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper. Policija po prevzemu sestavi zapisnik, najditelja pa seznani o možnosti pridobitve lastninske pravice nad najdeno stvarjo, v kolikor se lastnika po enem letu ne najde.

Na PU Koper so v sporočilu za javnost pri tem posebej izpostavili, da policije ni treba obveščati v primeru najdbe uničenih delov koles, rabljenih umazanih oblačil, raztrganih praznih denarnic in podobnih stvari. Torej v primeru, ko je vrednost najdenih stvari neznatna ali pa gre celo za odpad. V teh primerih predlagajo, da najditelji najdene neuporabne stvari odvržejo v odpad.

Prav tako opozarjajo, da si najditelj ne sme prilastiti najdbe. V tem primeru gre za kaznivo dejanje prilastitve, ki se ga lahko kaznuje denarno ali z zaporom do enega leta, navaja STA.

Če policija v enem letu ne izsledi lastnika, je predmet lahko vaš

Najdeni predmet, katerega lastnik ni znan, se lahko hrani na policiji ali pri najditelju, a ga slednji v tem primeru ne sme uporabljati, so zapisali. V primeru, da se najdeni predmet hrani na policiji in se v 30 dneh ne najde lastnika, policija predmet v nadaljnjo hrambo izroči Finančni upravi RS (Furs). Če policija po enem letu ne izsledi lastnika, lahko najditelj pridobi lastninsko pravico in začne upravljati z najdbo. V kolikor najditelj ne zahteva lastninske pravice, Furs najdbo proda na javni dražbi, poroča STA.

Na spletu lahko preverite, če je kdo našel izgubljeno stvar

Policija najdene stvari vnese v posebno evidenco, ki je dostopna preko spleta. Državljani lahko preko omenjene spletne strani preverijo, ali se v evidenci nahajajo tudi njihovi izgubljeni predmeti. Kot je razvidno iz spletne evidence, med najdenimi predmeti prevladujejo kolesa. Precejšen delež najdenih predmetov predstavljajo tudi mobilni telefoni, denarnice, torbice, skiroji in ključi. Se pa lahko zasledi tudi nekatere posebnosti, kot je vojaška puška iz leta 1917, dron, ustna harmonika, kajak, zastavi Slovenije in Evropske unije na kovinskem drogu, še navaja STA.

Nekatere policijske uprave, kot je recimo koprska, o najdbah obenem obveščajo preko svoje Facebook strani. Policijska uprava Koper ima obešene sezname najdenih stvari tudi na oglasnih deskah policijskih postaj.