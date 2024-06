Policisti iščejo storilce drznih tatvin, ki sta se zgodili v petek in soboto na območju Viča in Most v Ljubljani. V Mostah, kjer so iz hiše ukradli za nekaj tisoč evrov, je bil storilec star okoli 30 let in je s pajdašem ušel s Toyoto. Po tatvini zlatnine in denarja iz hiše na Viču pa iščejo okoli 25 let stara moška, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot so navedli, se je drzna tatvina na območju Viča zgodila v petek okoli 13.30. Neznani storilec je na domu zamotili starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujili nakit in tako lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. S kraja sta se storilca odpeljala z avtom znamke Toyota, izvedbe karavan, sive barve. Eden je bil star okoli 30 let, visok okoli 180 centimetrov, močnejše postave, oblečen v rjava oblačila in kapo s šiltom.

V soboto popoldne pa se je zgodila drzna tatvina na območju Most. Medtem ko sta bila oškodovanca na vrtu, sta neznana storilca skozi odklenjena vrata vstopila v hišo in pregledala notranjost. Odtujila sta zlatnino in denar ter tako lastnika oškodovala za nekaj sto evrov. Pri odhodu iz hiše ju je zalotil eden od oškodovancev, osumljenca pa sta peš zbežala. Moška sta stara okoli 25 let, visoka okoli 180 centimetrov, oblečena v kratke svetlejše modre hlače, nosila sta kapi s šiltom ter nahrbtnika.

V petek popoldne pa so prijeli osumljenca poskusa drznih tatvin na območju središča Ljubljane, ki ga je zadržal varnostnik. 29-letnik je v dveh primerih zamotil oškodovanki s pogovorom, medtem pa jima je odtujil mobilna telefona. Oškodovanki sta to zaznali in mu že odtujene predmete odvzeli. Osumljencu, ki je državljan Tunizije, so odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Storilci tatvine izvršujejo na pretkan način

Na Policijski upravi Ljubljana ob tem vnovič opozarjajo na pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Po njihovi oceni so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo.

Občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi "stopijo samo za vogal". Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se osebe pripeljale.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Pri žeparjih gre pogosto za organizirane skupine

Glede žeparstva pa so zapisali, da gre pogosto za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Policisti ljudem svetujejo, naj s sabo ne nosijo večjih količin gotovine, ne plačujejo z gotovino in pazijo na čeke in plačilne kartice. Prav tako naj pazijo na osebno prtljago, jo nosijo čim bolj ob telesu, ročna torbica pa naj bo vedno zaprta in nikoli brez nadzora.

"Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa," še opozarjajo policisti.