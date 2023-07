Po dopustu Grah Whatmough na bolniško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo na današnji izredni seji ugotovil, katere prijave kandidatov za člana uprave RTVS so popolne. Predsednik uprave zavoda Zvezdan Martič bo potem lahko med njimi izbral dva in ju predlagal svetu v imenovanje. A na izredni seji sveta zavoda bo govor tudi o kolektivnem dogovoru, ki naj bi ga odhajajoče vodstvo skušalo skleniti z dvema sindikatoma delavcev na RTV, s katerim želijo še pred razrešitvijo delavce zaščititi pred morebitnim odpuščanjem.

Zvezdan Martič, ki ga je svet zavoda imenoval za predsednika uprave v četrtek, je po imenovanju na vprašanje, ali že ve, koga bo predlagal, odgovoril pritrdilno, a imen dveh kandidatov še ni želel razkriti. Je pa povedal, da bosta nagovarjala njegove pomanjkljivosti. Rad bi imel čim več pomoči s področja financ, s področja prava in organizacije dela. Tako bi lahko svojo energijo porabil za druge stvari, je dejal.

Po informacijah, ki krožijo v javnosti, razpisne pogoje za člana izpolnjujejo v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, nekdanji generalni direktor RTVS Marko Filli, Peter Dular, ki je bil pomočnik nekdanjega generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca, odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu Televizije Slovenija (TVS) Rajko Gerič, Andrej Trček, ki je med drugim delal v Multimedijskem centru (MMC) RTVS, odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek in direktor Centra urbane kulture Kino Šiška Simon Kardum.

Še en član štiričlanske uprave bo glede na novelo zakona o RTVS, potrjeno na referendumu novembra lani, delavski direktor. Izvolili ga bodo zaposleni zavoda na neposrednih volitvah. Prvi krog izbiranja bo 25. julija.

Manever za zaščito lojalnih kadrov?

Predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici je na tokratno izredno sejo uvrstil tudi obravnavo kolektivnega dogovora, ki naj bi ga poslavljajoče se vodstvo skušalo skleniti s sindikatoma delavcev radiodifuzije ter kulturno-umetniških ustvarjalcev na RTV Slovenija, da bi zaščitili delavce RTV Slovenija pred morebitnim odpuščanjem, hkrati pa bi dobila omenjena sindikata možnost dajanja soglasja k sprejemanju odločitev, ki bi vplivale na delovnopravni, ekonomski ali socialni položaj delavcev, je a Radio Slovenija poročal Aleš Kocjan.

Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije ter Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija bi lahko imela, tako izhaja iz predloga kolektivnega dogovora, ne le možnost nasprotovanja pri odpuščanjih iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti, pač pa tudi možnost dajanja soglasja h kakršnim koli odločitvam, ki bi posegale v pravice, obveznosti, odgovornosti ali položaj delavcev.

Svet RTV Slovenija, ki ga vodi Forbici, ocenjuje, da gre za določbi, ki bosta za RTV Slovenija poslovno škodljivi, obstaja tudi dvom v zakonitost takšnih določb, saj posegata v zakonsko določene pristojnosti uprave in Sveta RTV Slovenija in ga omejujeta.

Grah Whatmough se izmika vročitvi sklepa o razrešitvi

Svet RTV Slovenija zato po poročanju spletne strani rtvslo.si od vodstva RTV Slovenija pričakuje pojasnila o tem, ali sklepanje kolektivnih dogovorov s takšno vsebino sodi v okvir tekočih poslov. A še ni znano, ali se bo seje sveta udeležil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough, ki se še vedno uspešno izmika vročitvi sklepa o začetku postopka za njegovo razrešitev.

V petek je sicer takoj po dopustu sporočil bolniško odsotnost in bi torej moral biti dosegljiv. Ne glede na to zagato bo predvidoma prihodnji teden potekel 15-dnevni rok po objavi javnega naznanila z razlogi za razrešitev, ki je objavljeno na oglasni deski in spletnih straneh RTV Slovenija, je še poročal portal rtvslo.si.