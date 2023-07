Novi predsednik uprave RTVS je Zvezdan Martič

Člani sveta zavoda so izglasovali, da je novi predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič. Oddanih je bilo 13 glasovnic in štiri sms sporočila. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Peter Dular in Rajko Gerič nista prejela nobenega glasu, Miha Krišelj enega, Zvezdan Martič pa 16 glasov. Mandat bo pričel 14 julija.

Zvezdan Martič je naštel pet poudarkov svojega programa, med njimi karierno rast zaposlenih in prenos znanja, digitalizacijo, upoštevanje profesionalnih standardov, saj je neupoštevanje slednjih v zadnjih dveh letih po njegovi oceni vodilo v zdajšnje stanje RTVS, reorganizacijo in z njo izboljšanje ponudbe ter optimizacijo procesov. Na RTVS je znanje, a so zaposleni relativno slabo plačani ter slabo organizirani in vodeni, je opozoril.

Po koncu glasovanja je dodal, da zagotavlja, da bo to kar je obljubil tudi naredil, da to niso bile prazne besede.

Svetu zavoda RTV Slovenija so se na današnji seji predstavili kandidati za predsednika uprave RTVS Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Peter Dular in Miha Krišelj.

Martič je bil v obdobju od leta 2019 do 2021 pomočnik takratne direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak, Gerič je odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu TV SLO, Dular je bil v preteklosti pomočnik nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca, Krišelj je strokovno pot začel na RTV Slovenija, pozneje je bil zaposlen na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije.

Izbrani predsednik uprave bo moral med kandidati za člane uprave izbrati dva

Ko bo predsednik uprave izbran, bo moral med prijavljenimi kandidati za člane uprave, ki izpolnjujejo pogoje, do 17. julija izbrati dva in jih Svetu RTV predlagati v imenovanje. Svet bo o njiju glasoval dva dni pozneje.

A tudi po tem, ko bodo znani novi predsednik uprave in člana, ki ju bo izbral, uprava še ne bo formirana. Zaposleni bodo morali namreč izvoliti četrtega člana, t. i. delavskega direktorja. Prvi krog izbiranja bo 25. julija, morebitni drugi krog pa 16. avgusta. Kandidati so Jasmina Jamnik, Urban Laurenčič, Robert Pajek in Franci Pavšer. V primeru drugega kroga, ki naj bi bil precej verjeten, bo delavski direktor znan šele konec avgusta. Takrat bo nova štiričlanska uprava RTV Slovenija lahko začela delovati.

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTV, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.