Plaz popolnoma zasul štiri hiše: za vse izdana prepoved gibanja

Zaradi velike količine padavin je v poznih petkovih večernih urah na delu razpotegnjene vasi Kokra po hudourniški strugi prineslo velike količine kamenja in blata.

"Štiri hiše so bile popolnoma zasute, od tega se ocenjuje, da sta vsaj dve neprimerni za bivanje," je danes za STA dejal župan Občine Preddvor Rok Roblek.

Poškodovanih ni bilo

Med prebivalci poškodovanih ni bilo, je pa šest prebivalcev iz treh objektov moralo poiskati druge namestitve. "Danes računamo z njimi opraviti pogovor o dolgoročnih rešitvah," je pojasnil župan. Potencialne namestitve zanje občina ima, bodo pa prizadetim občanom, tako župan, dali čas za razmislek.

Danes s pomočjo različnih podizvajalcev, gradbenih strojev, gasilcev, komunale ter drugih služb in prostovoljcev nadaljujejo odstranjevanje posledic plazu ter odvoz velikih količin materialov.

Prepoved gibanja

Je pa štab civilne zaščite Občine Preddvor v soboto zaradi izrednega stanja in predvsem zaradi varnosti vseh do nadaljnjega odredil prepoved gibanja na območju Kokre. Prepovedano je tudi nepooblaščeno preletavanje z droni, saj bodo pristojni opravljali posnetek stanja.

Medtem so zaradi poškodovanih cest prekinjene prometne povezave do nekateri kmetij na okoliških pobočjih, do katerih bodo, tako župan, danes poskušali urediti potrebne dostave.

Skavtom našli nadomestno lokacijo za taborjenje

Za 47 belgijskih skavtov, ki so jih ob neurju evakuirali iz sosednje doline in jim nudili začasno namestitev, so našli nadomestno lokacijo za taborjenje, regijska civilna zaščita pa jim bo zagotovila potrebne šotore. Tam bodo po napovedih ostali do petka, ko imajo že od prej načrtovan prevoz za vrnitev domov, je še povedal župan.