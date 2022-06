Ni še jasno, kako bo Golobova vlada izpeljala povečanje in reorganizacijo ministrstev. Medtem ko je gospodarski minister Matjaž Han za časnik Delo izrazil mnenje, da mu ne bo treba odstopiti, pravni strokovnjak Rajko Pirnat meni drugače. Ocenjuje še, da so zamisli o reorganizaciji vlade zelo slabe, nelogične in neprimerne.

Potem ko novi vladi Roberta Goloba ni uspelo spremeniti zakona o vladi, s katerim bi reorganizirali in povečali število ministrstev, se postavlja vprašanje, kako bodo to sploh izpeljali. Predvideno je, da se bo po koalicijski zavrnitvi pobude SDS za sklic posvetovalnega referenduma o spremembi zakona o vladi, število ministrstev povečalo za pet, hkrati pa se bodo nekatera ministrstva reorganizirala.

Zdajšnje ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Matjaž Han, se bo spremenilo. Po novem zakonu bo Han dobil še področje športa, izgubil pa tehnologijo. Zdajšnje ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi Igor Papič, pa bo izgubilo šport ter se preoblikovalo na dva izobraževalna resorja. Področje vzgoje in izobraževanja do vključno srednjega šolstva bo prevzel Darjo Felda, Papič pa bo vodil ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

"Če se spremenita ime ministrstva in področje dela, potem to ni več isto ministrstvo"

Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je za današnje Delo pojasnil, da so bili ministri imenovani za določena področja. "V aktu o njunem imenovanju je določeno področje, kot je opredeljeno v zakonu o vladi. Zato je treba primere, ko so deli ministrstev preneseni z enega na drugo ministrstvo, in če to bistveno vpliva na resor, za te ministre spet izpeljati celoten postopek imenovanja, in sicer za vse tiste, ki bodo ostali brez določenih področij, jih na novo pridobili ali pa se jim bo ministrstvo razdelilo," za Delo opozarja Pirnat.

Poudarja, da če se z novim zakonom o vladi spremenita ime ministrstva in področja, ki sodijo v njegov resor, potem to gotovo ni več isto ministrstvo. "Minister mora odstopiti, ker ministrstvo oziroma področja, za katera je bil imenovan, ne obstajajo več. Z ukinitvijo ministrstva preneha tudi mandat ministru. To pomeni, da je razrešen; če pa odstopi, se državni zbor s tem samo seznani," je jasen Pirnat. Han je sicer za Delo izrazil mnenje, da mu zaradi predvidene reorganizacije ne bo treba odstopiti.

Pirnat dodaja, da je bil kritičen do prejšnje vlade, a tudi zdajšnja ni začela prav dobro. Meni, da bi morala Golobova vlada bolje premisliti, ali so te spremembe ministrstev, razen ločitve visokega šolstva v poseben resor, nujne.

"Mislim, da niso dobro premišljene. Še več, ocenjujem, da so zamisli o reorganizaciji vlade zelo slabe, nelogične in neprimerne. Zelo slabo se mi zdi iztrgati zaokrožena upravna področja, na primer predvidena je selitev zemljiške politike na ministrstvo za solidarno prihodnost, ker se je šefu neke stranke zazdelo, da bi bilo dobro, če bi s tem področjem ukvarjal," je kritičen Pirnat.