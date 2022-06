Poslanci o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma predvidoma v začetku prihodnjega tedna

Poslanska skupina SDS je namreč maja v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, s katerim so stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagale reorganizacijo vlade s spremenjenimi pristojnostmi in tremi dodatnimi resorji.

Po predlogu zakona bi vlado tako sestavljalo 19 ministrstev in vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, kar bi po mnenju nove koalicije pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti.

SDS: Treba je zagotoviti, da je vlada operativna in nima prevelikega števila članov

V SDS pa menijo, da je treba zagotoviti, da vlada nima prevelikega števila članov in je lahko operativna. Koordinacija ministrstev bo po njihovem mnenju zaradi večjega obsega namreč zahtevnejša, obširna državna uprava bo težko obvladljiva tudi z vidika nadzora, pristojnosti posameznih resorjev pa nejasne.

V parlamentarni postopek so tako vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma, s čimer so, kot vztrajajo, želeli vladni koaliciji omogočiti "več časa za razmislek" o sestavi vlade. Pred glasovanjem DZ o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma mora namreč preteči 30 dni, šele po zavrnitvi predloga za referendum pa je mogoče glasovanje o predlogu zakona. Ta 30-dnevni rok se izteče v petek.

Najprej predlog na matičnem odboru DZ, nato še na izredni seji

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma tako zdaj najprej čaka obravnava na matičnem odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, nato ga bodo poslanke in poslanci obravnavali na izredni seji. Ta bo predvidoma v začetku naslednjega tedna.

Po pričakovanjih bo DZ predlog večinsko zavrnil, za tem pa poslance čaka obravnava koalicijskega predloga zakona o vladi. Tega nameravajo sprejeti še pred parlamentarnimi počitnicami, do takrat pa opraviti tudi zaslišanja ministrskih kandidatov za nova ministrstva in sestaviti vlado po prvotno zastavljenem načrtu.

Koalicija vlado sestavila po obstoječem zakonu o vladi

Koalicija pod vodstvom predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, zdaj že premierja, je sicer v vmesnem obdobju vlado sestavila po obstoječem zakonu o vladi. Golobova vlada tako za zdaj šteje 17 ministrov, po sprejemu novega zakona o vladi pa se torej obetajo preimenovanje in spremembe nekaterih pristojnosti posameznih ministrstev ter ustanovitev treh novih ministrstev, in sicer ministrstva za solidarno prihodnost, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in ministrstva za podnebje in energijo.