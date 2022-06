Na 24ur.com menjavo na NPU napovedali pred uradno objavo, potem pa ...

"Vodja Nacionalnega preiskovanega urada (NPU) Petra Grah Lazar in direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas bosta po naših informacijah premeščena na drugo delovno mesto, daleč stran od vodstva Policije," so danes še pred uradno objavo policije poročali na 24ur.com. Objavo so kmalu umaknili, saj razrešitev Grah Lazarjeve še ni bila in še vedno ni potrjena.