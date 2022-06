Zamenjave na vrhu policije. Urbasa zamenjal Antolovič.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S policije so danes sporočili, da so direktorja Uprave kriminalistične policije Vojka Urbasa premestili na drugo delovno mesto. Vodenje kriminalistične policije je tako prevzel David Antolovič, zdaj pomočnik direktorja na Nacionalnem preiskovalnem uradu.

Vojka Urbasa so premestili v vodstvo Generalne policijske uprave. Ta bo na delovnem mestu policijskega svetnika poleg drugih nalog opravljal naloge v delovnih skupinah Etias in EES ter naloge, povezane s področjem izobraževanja kandidatov za policiste.

Odzval se je nekdanji minister za notranje zadeve

Na zamenjavo na vrhu policije se je odzval tudi nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs. V objavi na Twitterju je zapisal: "Novi direktor uprave kriminalistične ⁦policije⁩ je znani David Antolovič. To je tisti pomočnik direktorja NPU, za katerega je bilo v nadzorih ugotovljeno, da zadeve za prave stranke založi v svojih predalih in da rad obvešča ⁦POP TV."

Na policiji so zapisali, da si "Boštjan Lindav kot v. d. generalnega direktorja na ključnih mestih v policiji želi policijske strokovnjake, ki jim zaupa ter verjame v njihovo visoko strokovnost in integriteto in s katerimi bo lahko skupaj uresničeval vizijo razvoja Policije, ki bo v prvi vrsti skrb za varnost ljudi".

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je minuli teden sicer odredil nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na področjih odkrivanja in preiskovanja kriminalitete ter organizacijskih zadev. Nadzor je odredil zaradi ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti in napak pri organiziranju dela, upoštevanju usmeritev in strokovnih standardov. "Nadzor se opravlja v skladu s Pravili za opravljanje nadzora v policiji," nam je takrat v pisnem odgovoru sporočil predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete na GPU Drago Menegalija.

Prosili za prestavitev nadzora nad NPU

Prejšnji teden smo na Siolu pisali, da se nadzor nad NPU začenja med preiskovanjem poslov Zorana Jankovića, nekoč strankarskega šefa Roberta Goloba. Z vrha policije so kasneje odločno zanikali, da bi bil namen onemogočiti preiskavo ljubljanskega župana. Šefica NPU Petra Grah Lazarjeva je pred dnevi prosila za prestavitev nadzora nad NPU zaradi operativnih nalog, ki jih imajo na Elektru Ljubljana. Lindav je nadzor odredil v ponedeljek, začeti bi se moral v sredo, a se je v četrtek. Razlog za to je bila odstotnost nekdanjega direktorja kriminalistične policije Vojka Urbasa in šefice NPU Grah Lazarjeve, zato jima sklepa niso mogli predati.

Olaja je vlada razrešila 1. junija

Vlada Roberta Goloba je na ustanovni seji 1. junija s položaja generalnega direktorja policije razrešila Antona Olaja in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala nekdanjega direktorja uprave kriminalistične policije Lindava.

Vojko Urbas je kot direktor uprave kriminalistične policije februarja pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, kategorično zanikal, da bi se na policiji dogajale kadrovske zamenjave z namenom zavlačevanja predkazenske preiskave nabav zaščitne opreme.