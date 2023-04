Pirc Musarjeva začenja obisk v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes začela uradni obisk v Avstriji, kjer se bo sestala z avstrijskim kolegom Alexandrom Van der Bellnom. V ospredju obiska bodo teme, pomembne za varno prihodnost obeh držav in njunih ljudi, EU in planeta. Posebno pozornost pa bosta predsednika posvetila tudi slovenski manjšini v Avstriji.

Pirc Musar se je z Van der Bellnom prvič sešla decembra lani, ko je avstrijskega predsednika na uradnem obisku v Sloveniji gostil njen predhodnik Borut Pahor. Pred odhodom na Dunaj je poudarila, da se veseli srečanja z avstrijskim kolegom, ker v njem vidi iskrenega sogovornika o temah, ki ju povezujejo kot državnika in voditelja dveh sosednjih in prijateljskih držav.

Z avstrijskim kolegom o podnebnih spremembah in vojni v Ukrajini

Predsednika bosta spregovorila o podnebnih spremembah in z njimi povezane ukrepe za izpolnitev ciljev pariškega podnebnega sporazuma in evropskega zelenega dogovora, ohranitev biotske raznovrstnosti in dejavnosti na področju vodne diplomacije.

Ena od pomembnih tem bo vojna v Ukrajini in z njo povezan porast dezinformacij in lažnih novic. Dotaknila pa se bosta tudi Zahodnega Balkana, pri čemer bo Pirc Musarjeva sogovorniku predstavila načrte za nadaljevanje in nadgradnjo sodelovanja z državami regije v okviru pobude Brdo-Brioni.

Pirc Musarjeva o izzivih slovenske narodne skupnosti v Avstriji

Posebno pozornost bosta namenila položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Predsednica se je v pripravah na obisk na Dunaju v četrtek sešla s predstavniki manjšine, ki so med izzivi, s katerimi se soočajo, kot najpomembnejša izpostavili prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika.

V okviru uradnega obiska bo predsednica obiskala muzej Belvedere, kjer si bo ogledala razstavo Klimt. Obisk pa bo sklenila na sprejemu za Slovence, ki živijo, delajo in ustvarjajo na Dunaju.