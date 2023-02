Pirc Musarjeva danes v Zagrebu na prvem srečanju s Milanovićem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obisk v Zagrebu bo prvi delovni obisk in drugi obisk Nataše Pirc Musar v funkciji predsednice v tujini.

Obisk v Zagrebu bo prvi delovni obisk in drugi obisk Nataše Pirc Musar v funkciji predsednice v tujini. Foto: Ana Kovač

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na obisku na Hrvaškem. V Zagrebu se bo sestala s hrvaškim kolegom Zoranom Milanovićem, kar bo njuno prvo srečanje. Govorila bosta o odnosih med državama, gospodarskem sodelovanju in dogajanju na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz urada predsednice republike.

Prihod predsednice Pirc Musarjeve na Hrvaško je nadaljevanje odličnega sodelovanja med sosednjima in prijateljskima državama, pa so sporočili iz urada hrvaškega predsednika.

Teme pogovorov med slovensko predsednico in hrvaškim predsednikom bodo tudi sodelovanje predsednikov držav iz regije v okviru procesa Brdo-Brioni ter delovanje slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem in hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji.

Obisk v Zagrebu bo prvi delovni obisk in drugi obisk Nataše Pirc Musar v funkciji predsednice v tujini.

Ob vstopu Hrvaške v schengenski prostor 1. januarja se je namreč na meji med državama že srečala s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Slovenija in Hrvaška imata pogoste politične stike in dobre odnose, edino večje nerazrešeno vprašanje med državama pa ostaja uveljavitev arbitražne razsodbe, s katero je bila prvič določena meja med državama na morju. Za Slovenijo je arbitražna razsodba dokončna in jo izvaja, Hrvaška pa je ne priznava.