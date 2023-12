Pirc Musarjeva: To področje zahteva ambiciozni pristop

At the invitation of the President @ZuzanaCaputova I'm on an official visit to Slovak Republic. We confirmed good and friendly relations and agreed to further close cooperation. Our talks focused on current European and international issues, especially climate change, migration… pic.twitter.com/14NfU6aRpc — Nataša Pirc Musar (@nmusar) December 20, 2023

"Cenimo reden dvostranski politični dialog na najvišji ravni," je dejala Pirc Musarjeva in izrazila zadovoljstvo, da je na uradnem obisku v letu 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. Čaputovi se je zahvalila za podporo in pomoč Slovaške po poplavah in izrazila upanje, da se bo sodelovanje med državama na področju protipoplavnih ukrepov na obrežju nekaterih rek v Sloveniji nadaljevalo.

Welcome #Slovenia’s President @nmusar on your first official visit to #Slovakia.



We had very productive talks on boosting cooperation between our countries in economy, innovation, energy, green transition and climate protection. We will intensify our exchange about addressing… pic.twitter.com/xEP9686emc — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) December 20, 2023

O prihodnjih izzivih

Predsednici sta kot glasni zagovornici okoljskih in podnebnih tem izmenjali vtise in mnenja po podnebni konferenci COP28. Po njuni oceni morajo biti podnebna prizadevanja ambiciozna, skupna in univerzalna. "Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ne bosta učinkoviti brez vključevanja različnih zainteresiranih strani," je poudarila Pirc Musarjeva in izpostavila, da mora pristop na tem področju temeljiti na pravicah, vključno s pravicami do čistega zraka ter zdravega in trajnostnega okolja.

Slovaška namerava po besedah Čaputove leta 2030 proizvesti 55 odstotkov manj izpustov kot leta 1990. Poleg tega bo v naslednjih sedmih letih reinvestirala pet odstotkov BDP iz javnih sredstev v razogljičenje gospodarstva in družbe, do leta 2030 pa namerava doseči tudi 29-odstotni delež obnovljivih virov pri proizvodnji elektrike. Pirc Musarjeva je izrazila močno podporo tem prizadevanjem.

Na obisk k vojakom

Slovenska predsednica se je slovaški kolegici zahvalila tudi za logistično in drugo podporo slovenskim vojakom, ki sodelujejo v Natovi bojni skupini v slovaškem Leštu. Vojake bo sicer Pirc Musarjeva danes obiskala in se jim kot vrhovna poveljnica zahvalila za prispevek k zagotavljanju nacionalne in kolektivne varnosti, so še sporočili iz urada predsednice.

Predsednica se je med obiskom sestala tudi s predsednikom slovaškega parlamenta Petrom Pellegrinijem in predsednikom vlade Robertom Ficom. V pogovorih je poudarila, da je Slovaška pomembna zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, in izrazila zadovoljstvo, da v zadnjih letih beležimo stalno rast vrednosti blagovne menjave.

Srečanje predsednice republike Nataše Pirc Musar s predsednikom Narodnega sveta Slovaške Petrom Pellegrinijem. Foto: STA