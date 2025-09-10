Pirc Musar in Mattarella zadovoljna z razvojem odnosov med Slovenijo in Italijo

Predsednika Slovenije in Italije Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta danes na novinarski konferenci po srečanju v Ljubljani izrazila zadovoljstvo nad razvojem odnosov med Slovenijo in Italijo ter izpostavila pomen manjšin za razvoj sodelovanja. Obenem sta izrazila zaskrbljenost zaradi dogajanja v zvezi z Ukrajino in na Bližnjem vzhodu.

Obisk predsednika Mattarelle je iskrena potrditev prijateljstva in zaupanja med državama in vizije skupne prihodnosti, je dejala Pirc Musar ter izpostavila, da sta državi znali težko zgodovino preoblikovati v temelje za skupno prihodnost. Italijanski predsednik pa je izrazil zadovoljstvo, da se prijateljstvo med državama krepi in dodatno razvija, kar nenazadnje dokazuje velika blagovna menjava, a področij za nadaljnji razvoj je po njegovih besedah še veliko.

Predsednika sta posebno pozornost namenila vprašanju manjšin. Njihovo varovanje je, kot je dejal Mattarella, simbol in znak demokratične zrelosti obeh držav in je lahko zgled za druge.

Pirc Musar se je italijanskemu kolegu zahvalila za spoštljiv odnos do Slovencev v Italiji, ki je zlasti v času, ko so ranljive skupine pogosto na udaru, dragocen. Ob tem je opozorila, da še obstaja prostor za napredek, na primer pri krepitvi avtonomije slovenskih šol v Italiji in zagotovitvi njihovega stabilnega financiranja, ki ga Slovenija upravičeno pričakuje.

Predstavniki manjšin morajo ostati v parlamentu

Na novinarsko vprašanje glede zagotovljenega zastopstva za slovensko manjšino v italijanskem parlamentu, kakršnega ima italijanska skupnost v DZ, je Mattarella odgovoril, da gre za vprašanje, ki je v pristojnosti italijanske vlade, sam pa sicer temu vprašanju namenja veliko pozornosti.

Pirc Musar je glede tega dejala, da bo treba najti politično rešitev za to. Doslej je še vedno uspelo, da so bili slovenski predstavniki vedno izvoljeni, če pa enkrat ne bodo več, bodo razprave drugačne, je dejala.

Predsednika sta danes tudi podprla nadaljnjo širitev EU in poudarila nujnost pospešitve tega procesa. Zavzela sta se tudi za pravično rešitev za Ukrajino. Oba sta tudi izrazila zaskrbljenost zaradi domnevnega ruskega napada z droni na cilje Poljskem, obenem pa tudi zaradi torkovega izraelskega napada na cilje Hamasa v Katarju. "Smo nad prepadom, v katerega lahko pademo," je dejal italijanski predsednik.

Glede dogajanja v Gazi je Pirc Musar izpostavila, da je na preizkušnji mednarodno pravo, Mattarella pa je dejal, da dogajanje kliče po odločnem odzivu mednarodne skupnosti.

Mattarello sprejel politični vrh

Italijanskega predsednika bosta danes sprejela tudi premier Robert Golob in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Drugi dan uradnega obiska se bosta predsednika v Kopru udeležila odprtja prenovljenega poslopja italijanske osnovne in srednje šole v palači Collegio dei Nobili. Obiskala bosta tudi prostore tamkajšnje italijanske narodne skupnosti ter si ogledala Pretorsko palačo, kjer se bosta udeležila slavnostne seje občinskega sveta Mestne občine Koper, in koprsko stolno cerkev Marijinega vnebovzetja.