Preverite, kje so daljše kolone

Promet na naših cestah je ponekod še vedno zelo zgoščen. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga en kilometer. Proti Ljubljani je zastoj pred delovno zaporo med obema priključkoma Jesenice, kolona je dolga kilometer in pol.

Zaradi sanacije vozišča bo do 5. avgusta na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Lukovica proti Ljubljani.

Popolne zapore zaradi del so na hitri cesti med priključkom Dolga vas in prehodom Dolga vas ter na cesti Begunje-Bistrica med Slatno in Begunjami.

Zaradi odstranjevanja zemeljskega plazu je popolna zapora na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.