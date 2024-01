Berger je v nagovoru na slovesnosti odprtje označil za pomemben mejnik v zgodovini Petrola. "Prodajni mesti, ki sta umeščeni ob eni najprometnejših slovenskih cest, sta prikaz Petrolove zaveze sodobnosti in inovativnosti, hkrati pa ambicije postati vodilni ponudnik energetskih rešitev v regiji," je povedal.

Na voljo restavraciji Marche in McDonald's

Odražata Petrolovo vizijo postati integriran partner v energetski tranziciji, je dodal. Poleg navadnih in alternativnih goriv so na servisih tudi ultra hitre polnilnice za električna vozila, ki se bodo napajale iz sončnih panelov, izdelana je predpriprava za polnilna mesta za utekočinjeni naftni plin in vodik. Poleg Petrolovih prodajaln površine okoli 1.000 kvadratnih metrov je na voljo tudi kulinarična ponudba restavracij Marche in McDonald's.

Ljubljanski župan Zoran Janković je Petrolu čestital za naložbo in izrazil željo, da bi imela družba stabilno upravo, saj ima uprava, ki je dlje časa na položaju, vse možnosti, da sledi svojemu razvoju. Ljubljana, je dejal, pričakuje, da bo tudi Petrol prispeval del svojega dobička kulturi in športu v mestu.

Kot so sporočili iz družbe, so prodajni mesti, ki so ju postavili leta 1990, začeli rekonstruirati v začetku lanskega poletja. Dela so na obeh lokacijah potekala sočasno, v tem času sta bili prodajni mesti pet mesecev zaprti. 24. decembra so najprej odprli prodajno mesto na severnem delu, v tem tednu pa še prodajno mesto na južnem delu obvoznice.

Fotogalerija z odprtja bencinskih servisov: